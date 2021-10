Sopra Steria annonce avoir signé un accord de négociation exclusive en vue d’acquérir le cabinet français de cybersécurité Eva Group. Les conditions financières de la transaction ne sont pas dévoilées. L’ESN espère finaliser l’opération au quatrième trimestre 2021.

Eva Group compte 240 consultants et experts qui interviennent auprès de 80 grands clients actifs. Ses cinq métiers sont le conseil, l’audit, l’intégration, l’expertise et la formation. Le cabinet prévoit de réaliser 33 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021. Ses équipes sont principalement basées à Paris mais le cabinet a ouvert des bureaux à Lyon et Toulouse et à l’international à Singapour, Hong Kong, Toronto et New York.

Sopra Steria, le deuxième ESN de France, emploie pour sa part 46 000 collaborateurs dont 800 experts en cybersécurité. I2S (infrastructure & Security Services), sa Business Unit cybersécurité compte 250 experts répartis entre Paris et Toulouse.

Avec ce rapprochement Sopra Steria entend significativement augmenter sa force de frappe dans le domaine très porteur et critique de la cybersécurité. Cette activité est devenue l’une des priorités du groupe, surtout après la cyberattaque par ransomware dont il a été la cible fin 2020. L’impact avait été chiffré entre 40 et 50 millions d’euros. Sopra Steria affiche son ambition de se positionner comme un des trois leaders du marché de la cybersécurité en France et voit l’acquisition d’Eva Group comme un levier d’accélération pour atteindre cet objectif.

« Je suis ravi du projet que nous allons bâtir avec EVA Group. La complémentarité de nos équipes va nous permettre de nous positionner comme un des grands leaders en France sur ce marché de la sécurité des SI et des données, avec une offre complète alliant conseil, expertise, innovation et approche industrielle », déclare dans le communiqué du groupe Cyril Malargé, COO de Sopra Steria Group et CEO du Pôle France.

« L’opportunité de rapprochement de notre groupe avec Sopra Steria nous projette dans une nouvelle phase de notre développement. Ce projet industriel permettrait, une fois nos forces réunies, de bâtir un leader européen et souverain de la confiance numérique. Il ouvrirait de nouvelles perspectives à nos collaborateurs et enrichirait, grâce aux nombreuses complémentarités, notre proposition de valeur auprès de nos clients », ajoutent Jean-Victor Garnier, Erwan Brouder et Robert Tran Van Lieu, dirigeants et actionnaires d’EVA Group.