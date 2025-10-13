Surprise dans le monde des ESN : le DG de Sopra Steria depuis mars 2022 va rejoindre son concurrent Alten. La prise de fonction de Cyril Malargé (cf. photo) en tant que directeur général d’Alten est prévue d’ici le 31 janvier 2026.

L’actuel PDG d’Alten, Simon Azoulay, reste dans l’entreprise, au poste de président du conseil d’administration. « Cyril Malargé dispose des compétences et de l’expérience nécessaire pour assurer la poursuite du développement d’Alten », déclare-t-il dans un communiqué.

Cyril Malargé aura pour défi de remettre Alten sur le chemin de la croissance, dans un contexte d’investissements limités dans les services numériques. L’activité d’Alten a connu une décroissance organique de -5,6% et une marge opérationnelle d’activité de 7,3% du chiffre d’affaires au premier semestre 2025.

Quant à la direction de Sopra Steria, elle indique d’ores et déjà rechercher un·e remplaçant·e. L’intérim sera assuré par une équipe resserrée autour de son directeur des opérations, Eric Pasquier.