Une chose est sûre, l’utilisation à grande échelle de la téléphonie mobile est aujourd’hui une réalité concrète au regard des nouveaux usages professionnels et aux attentes exprimées par les collaborateurs. Dans ce contexte, avoir un pilotage efficace de sa flotte mobile est désormais incontournable et doit s’appuyer sur une démarche industrielle. En ce sens, les gestionnaires de flottes mobiles doivent se poser les bonnes questions et faire évoluer leur manière de piloter des flottes toujours plus volumineuses et souvent complexes à maîtriser. Bien entendu, de nombreux critères doivent être évalués, mais en voici quatre qui sont particulièrement structurants.

Bien maitriser ses coûts

Déployer une flotte mobile est un exercice qui engage de fortes dépenses. Dans ce contexte, piloter finement ses coûts est fondamental. Bien sûr, on peut penser au coût d’acquisition des terminaux mais pas uniquement. Une part non négligeable du sujet est liée aux dépenses de communication réalisées et à l’analyse des communications pour vérifier la bonne adéquation des usages et des moyens mis en œuvre. En ce sens, une approche orientée Telecom Expense Management (TEM) se positionne comme un véritable allié pour les gestionnaires de flotte. Grâce au TEM, il est possible d’analyser parfaitement et d’optimiser ses coûts en les adaptant à ses besoins : analyse des consommations, sélection des offres opérateurs les plus appropriées, etc. Une solution complémentaire aux offres logicielles de TEM est l’infogérance. Elle permet, en confiant à des experts, de mettre en place une gestion proactive et quotidienne de l’optimisation financière des télécommunications des entreprises.

Centraliser les besoins de gestions

Le bon fonctionnement d’une flotte dépend de différents types de fournisseurs, tels que opérateurs, intégrateurs, distributeurs, … La gestion quotidienne des besoins devient vite complexe et chronophage. Pour maximiser sa performance opérationnelle, l’entreprise doit se doter d’outils efficaces qui permettent de centraliser l’ensemble des demandes et des informations. Les solutions de gestion de parc, d’inventaires, de catalogue et de commande garantissent la bonne application de la politique de gestion des équipements mobiles pour les différents métiers et profils de collaborateurs.

Sécuriser l’usage du mobile

Les smartphones, véritables ordinateurs d’appoint, sont de plus en plus utilisés pour échanger des données de premier plan et donc sensibles, sous différentes formes. Au même titre que sécuriser les ordinateurs de bureau est fondamental, sécuriser les mobiles est un impératif. En ce sens, industrialiser la gestion de la sécurité de l’ensemble de la flotte déployée ne saurait être une option. L’objectif est de s’assurer que depuis un point unique, il est possible de déployer et de faire évoluer en continu la gouvernance cyber dédiée à la flotte.

Prendre en compte le sujet RSE

La composante hardware des équipements et machines IT utilisées par les professionnels est aujourd’hui présentée comme une source de pollution importante. Sur ce point, les organisations, de plus en plus sensibilisées aux enjeux RSE, doivent intégrer la notion de recyclage et de seconde vie pour leurs flottes mobiles. Elles ont ainsi un impact positif en matière environnementale, mais accèdent également à de nouvelles sources de revenus en faisant reprendre leur parc mobile par des acteurs spécialisés dans le reconditionnement. Laisser dormir des mobiles qui ne sont plus utilisés ou les jeter ne constitue pas une bonne démarche.

Ces quatre facteurs mettent en avant la nécessité de professionnaliser sa gestion de flotte mobile pour gagner en efficacité et en performance tout en optimisant ses coûts de fonctionnement et en ayant un impact responsable en matière de RSE. Les organisations ont donc tout intérêt à faire les bons choix et à prendre en considération les nombreux avantages liés au pilotage des flottes mobiles.

Par Christophe FORNES, VP Sales de Saaswedo