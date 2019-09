Fini le virement sous 3 jours ouvrés ! 2019 sera l’année de l’ouverture en masse des paiements instantanés dans les grandes banques françaises. Cette révolution dans le type de paiement va transformer l’économie en profondeur !

Tout d’abord, qu’est-ce qu’un paiement instantané ?

Appelé aussi IP (Instant Payment), le paiement instantané a trois caractéristiques :

-Rapide : le compte est crédité en moins de 10 secondes.

-Traçabilité : la confirmation du paiement est envoyée par SMS sous 20 secondes.

-Fiable : Le virement est définitif avec un plafond de 15.000 euros dans la plupart des pays européens.

Peut-être avez-vous déjà remarqué sur l’application mobile de votre banque la fonction « Effectuer ce paiement en instantané pour 1€ » ? Pour l’instant ce service est payant dans la plupart des banques, mais, va très certainement devenir gratuit d’ici la fin de l’année 2019.

Est-ce vraiment nouveau ?

Depuis 2008 certains pays, comme le Royaume-Uni, ont déjà lancé le paiement instantané. Aujourd’hui, en France, des applications mobiles proposent déjà ce service. Mais, la grande nouveauté est de pouvoir effectuer un IP dans toute l’Europe, au même tarif que celui appliqué en France, soit 1€ et sûrement gratuitement dans les prochains mois.

Le paiement instantané va transformer l’économie !

L’IP peut se faire :

-de particulier à particulier,

-de particulier à business,

-de business à business.

L’impact économique le plus important concerne les commerçants. En effet, avec la notification par SMS sous 20 secondes, ces derniers auront une confirmation en temps réel que le client a bien payé sa commande, une sécurité financière non négligeable !

L’IP va aussi fortement faciliter le développement du C2C (Customer to Customer – vente entre particuliers), vu que le vendeur aura la confirmation en temps réel que son compte a bien été crédité par un acheteur inconnu, finis les attentes et les impayés.

Pour les entreprises, le paiement instantané permet d’optimiser la trésorerie et de mieux gérer le recouvrement des impayés, sachant qu’un quart des défaillances d’entreprises sont dus à des retards de paiement.

Enfin, à terme, il vous facilitera également la vie pour le virement de votre salaire ! En effet, les entreprises vont très prochainement payer leurs salariés via IP bulk, un regroupement de paiements instantanés. Fini donc la longue attente à la fin du mois pour savoir si vous avez bien été payé !

Les banques se réorganisent pour superviser ce nouveau type de paiement

Superviser un paiement qui s’effectue en 10 secondes est un vrai défi de monitoring ! C’est pourquoi, les banques doivent mettre en place des outils pointus de supervision en temps réel, basés sur des architectures Fast Data. L’arrivée de l’IP est aussi une bonne occasion de réorganiser l’activité de supervision. Prenons un exemple, actuellement une grande Banque internationale souhaite recentraliser le monitoring de ce nouveau moyen de paiement sur une seule équipe et cela, pour l’ensemble des pays dans le monde. Ce qui permet à l’équipe en place d’assurer l’activité en 24/7 à travers une organisation “follow-the-sun” dans 3 villes à travers le monde. L’objectif de cette nouvelle organisation est d’avoir un seul et unique contact pour améliorer la détection, la gestion et la communication d’un incident auprès des différentes entités du groupe et in fine du client.

Vu le potentiel très élevé du développement de l’IP, il n’est pas impossible, qu’à long terme, il soit annoncé la fin de notre bonne vieille carte de crédit !

Par Timothée Sainte-Fare Garnot chez Mind7 Consulting