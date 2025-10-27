Qualcomm a dévoilé lundi ses premiers accélérateurs d’intelligence artificielle à destination des centres de données, baptisés AI200 et AI250. Le spécialiste des puces pour mobiles vient apporter une concurrence bienvenue sur un marché toujours archi dominé par Nvidia. L’annonce a été salué par les marchés. L’action Qualcomm a bondi de plus de 20% à l’ouverture de Wall Street et touché un plus haut historique au dessus de 200 dollars, faisant grimper la capitalisation boursière de plus de 30 milliards de dollars.

Les deux solutions comprennent des cartes accélératrices assemblées en rack et sont optimisées pour l’inférence des grands modèles d’IA générative. La solution AI200 dispose de 768 Go de mémoire LPDDR par carte, tandis que l’AI250 introduit une architecture de calcul quasi-mémoire innovante censée multiplier par dix la bande passante effective pour les inférences, tout en réduisant sensiblement la consommation énergétique.

Les racks des deux solutions seront à refroidissement liquide pour une meilleure efficacité thermique et pourront atteindre une puissance de 160 kW. La commercialisation est prévue en 2026 pour les AI200 et en 2027 pour les AI250. Qualcomm fournira une pile logicielle complète conçue pour les hyperscalers.

« Avec Qualcomm AI200 et AI250, nous redéfinissons le champ des possibles en matière d’inférence IA à l’échelle du rack », a commenté dans un communiqué Durga Malladi, directeur de la planification technologique chez Qualcomm. « Ces nouvelles solutions d’infrastructure IA innovantes permettent aux clients de déployer l’IA générative à un coût total de possession sans précédent, tout en maintenant la flexibilité et la sécurité exigées par les centres de données modernes. »

Parallèlement, Qualcomm a officialisé un partenariat d’envergure avec la société saoudienne d’intelligence artificielle HUMAIN pour le déploiement d’une infrastructure IA avancée en Arabie Saoudite, avec un contrat de 200 mégawatts de solutions en racks à partir de 2026.

