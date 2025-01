L’arrivée des Copilot+ PC à base de processeurs Qualcomm a chamboulé le marché des PC en 2024. Mais jusqu’ici, cette offre se limitait à des PC haut de gamme. Il est temps pour Qualcomm d’accélérer avec un processeur « Snapdragon X » pour des PC à moins de 600 euros !

Les « Copilot+ PC » sont l’une des grandes vedettes de cette nouvelle édition du CES de Las Vegas. Nous y reviendrons d’ailleurs longuement en fin de semaine avec un récapitulatif des machines présentées. Mais nombre de ces PC ne seront équipés ni de processeurs Intel ni de processeurs AMD mais bien de processeurs Qualcomm à base ARM ! Selon le créateur de puces mobiles, plus de 60 modèles de PC compatibles Copilot+ (dotés d’outils IA sous Windows 11) basés sur ses processeurs sont déjà sur le marché ou en développement.

Mais jusqu’ici, la pénétration des « Copilot+ PC » en processeur Qualcomm était restreinte par les prix affichés. Les machines équipées des processeurs « Snapdragon X Plus » et « Snapdragon X Elite » sont en effet des machines de milieu et haut de gamme au-delà de la barre des 900 euros !

Il est aujourd’hui l’heure pour Qualcomm d’étendre son aura dans l’univers PC en affrontant Intel et AMD sur le marché des PC d’entrée de gamme à moins de 700 euros !

Et sans réelle surprise Qualcomm a profité du CES 2025 à Las Vegas pour présenter son tout nouveau « Snapdragon X », sans « plus » ni « elite » attaché, un processeur ARM destiné aux ordinateurs portables et de bureau d’entrée et de milieu de gamme. Gravé en 4 nm, ce SoC intègre huit cœurs Oryon cadencés jusqu’à 3 GHz, une puce graphique annoncée à 1,7 téraflops et un moteur NPU délivrant 45 TOPS pour accélérer les usages d’intelligence artificielle.

L’atout autonomie

Qualcomm promet des gains de performances importants : le Snapdragon X offrirait jusqu’à 163 % de performances supplémentaires par rapport à un Intel Core i5-120U équivalent, tout en consommant moins d’énergie. L’objectif affiché est de proposer une autonomie « de plusieurs jours », un atout différenciant face aux offres x86 classiques. En réalité, l’autonomie serait plutôt d’une vraie journée. La vraie différence, c’est que les machines « Snapdragon X » affichent en mode batterie quasiment les mêmes performances qu’en mode « branché sur le secteur », contrairement à ses concurrents qui voient les performances s’effondrer dès qu’on bascule sur batteries (pour approcher les 10 heures d’autonomie).

Même si quelques problèmes de compatibilité logicielle subsistent encore, les progrès de Windows sur ARM sont tels que les utilisateurs ne sont désormais plus vraiment freinés par la bascule sur l’architecture ARM. Qualcomm souligne que le nombre d’applications natives Windows pour Snapdragon a triplé en 2024. Et les problèmes de compatibilité sont essentiellement désormais liés au support des jeux vidéos, un secteur qui n’est absolument pas celui visé par les nouveaux Snapdragon X. En effet, c’est au niveau du GPU que les Snapdragon X se démarquent le plus des modèles « Plus » et « Elite », dont les GPU sont pourtant déjà considérés comme en retrait.

Outre le support du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4, le Snapdragon X peut prendre en charge jusqu’à trois moniteurs externes UHD (4K) à 60 Hz. Les fabricants qui opteront pour la plateforme Snapdragon X de Qualcomm auront également accès à des suites audio/vidéo propriétaires, ainsi qu’à la technologie d’imagerie maison de Qualcomm.

Disponibilité et prix

Selon Qualcomm, les premiers appareils équipés du Snapdragon X, proposés aux alentours de 600 dollars, arriveront début 2025 chez Acer, Asus, Dell, HP et Lenovo. Parallèlement, la société prépare aussi des PC de bureau « mini » et « tiny », conçus pour tirer parti de la faible consommation d’énergie de ses processeurs et du moteur NPU.

Malgré une part de marché estimée à seulement 0,8 % au troisième trimestre 2024, Qualcomm multiplie les initiatives pour s’imposer face à Intel et AMD. Avec le Snapdragon X, l’entreprise espère séduire les étudiants, freelances et utilisateurs à budget limité, tout en s’appuyant sur sa réputation dans le domaine mobile pour proposer une meilleure efficacité énergétique et des fonctionnalités IA avancées sur PC Windows. Les prochains mois diront si cette stratégie lui permettra effectivement de gagner du terrain sur les machines x86.