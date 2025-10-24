Schneider Electric renforce son offre d’infrastructures IT avec une version améliorée de ses baies NetShelter SX, spécialement conçues pour répondre aux exigences des applications d’intelligence artificielle et des datacenters modernes. Cette nouvelle génération de racks apporte des améliorations significatives en matière de robustesse, de sécurité et de capacité de charge.

Des racks conçus pour l’ère de l’IA

La nouvelle génération des baies APC NetShelter SX se positionne comme une solution de référence pour les entreprises qui préparent leur infrastructure aux charges de travail liées à l’intelligence artificielle. Ces racks informatiques offrent un espace optimisé pour le refroidissement, la distribution d’énergie et le câblage, avec l’introduction de modèles XL et XXL plus grands et plus robustes pour accompagner les besoins croissants des applications IA.

Les baies NetShelter SX nouvelle génération se distinguent par leur capacité de charge statique pouvant atteindre 1814 kg, contre 1701 kg pour la version originale, et une charge dynamique maintenue à 1020 kg. Cette robustesse accrue permet d’héberger des équipements plus denses et plus lourds, caractéristiques des infrastructures dédiées à l’IA.

Améliorations techniques et opérationnelles

Parmi les évolutions majeures de cette nouvelle génération, la perforation des portes passe de 69% à 80%, améliorant ainsi significativement la circulation de l’air et le refroidissement des équipements. Les portes avant pivotent désormais à 270 degrés, permettant un alignement côte à côte des baies, contre 130 degrés pour la version précédente. Cette caractéristique facilite grandement les opérations de maintenance et l’accès aux équipements dans les environnements à forte densité.

La sécurité est également renforcée avec l’introduction d’un système de verrouillage à trois points, remplaçant le verrouillage à un seul point de la génération précédente. La construction tout en acier garantit une durabilité exceptionnelle, renforcée par une garantie de cinq ans.

Un engagement environnemental vérifié et une garantie étendue

Au-delà des performances techniques, Schneider Electric met l’accent sur la durabilité environnementale de ses baies NetShelter SX. La construction tout en acier favorise la réutilisation, la durabilité et l’adaptabilité des équipements sur le long terme, le tout assorti d’une garantie de cinq ans qui témoigne de la confiance du constructeur dans la robustesse de ses produits.

Le profil environnemental du produit, vérifié par un tiers indépendant, démontre des résultats significatifs : une réduction de 3% de l’impact sur le changement climatique et un potentiel de recyclage atteignant 97%. Ces chiffres témoignent de l’engagement de Schneider Electric en faveur d’une infrastructure IT plus responsable, permettant aux entreprises de concilier performance technologique et objectifs de développement durable.

Une gamme étendue pour tous les besoins

La gamme NetShelter SX nouvelle génération propose de nombreuses configurations, allant de 42 à 52 unités de rack, avec des largeurs de 600, 750 ou 800 mm et des profondeurs de 1070 ou 1200 mm. Les modèles sont disponibles en finition noire ou blanche, permettant une intégration esthétique dans différents environnements.

Les baies sont équipées de rails de montage 19 pouces EIA avec réglage par incréments de 6 mm, de panneaux latéraux fractionnés et verrouillables, et d’un toit offrant cinq entrées de câbles extra large. Le montage sans outil des portes, du toit et des goulottes de câbles simplifie considérablement l’installation et réduit le temps de déploiement.

Certifications et conformité

Les baies NetShelter SX nouvelle génération sont certifiées UL, ISTA, RoHS et REACH, garantissant leur conformité aux normes internationales les plus strictes en matière de sécurité et de respect de l’environnement. La société Schneider Electric propose également un emballage résistant aux chocs pour le transport des racks équipés, avec une charge de transport pouvant atteindre 907 kg.

Cette nouvelle génération de baies APC NetShelter SX confirme la position de Schneider Electric comme acteur majeur des infrastructures IT, offrant aux entreprises des solutions durables et évolutives pour accompagner leur transformation numérique et leurs projets d’intelligence artificielle.