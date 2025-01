Qlik s’adosse à TD Synnex pour déployer ses solutions d’intégration de données, d’analytique et d’intelligence artificielle en Europe. L’éditeur s’appuie déjà sur un réseau de 300 partenaires MSP dans le monde. Avec cet accord, il s’ouvre les portes du réseau de plusieurs dizaines de milliers de partenaires du grossiste.

« L’extension de notre présence par le biais de TD Synnex nous permet de proposer nos solutions de données et d’analytique à un vaste écosystème de partenaires », commente dans un communiqué David Zember, senior vice-president Worldwide Channels & Alliances de Qlik. « Grâce à cette collaboration, nous aidons les entreprises à transformer leurs données en résultats métier concrets par l’intermédiaire des réseaux de distribution les plus fiables de l’industrie. »

Appartenant depuis 2016 au fonds d’investissement Thoma Bravo, Qlik a considérablement renforcé son portefeuille au fil des acquisitions, en particulier avec celle de Talend en 2023. L’accord permettra aux partenaires de proposer à leurs clients des solutions de bout en bout sur l’ensemble de l’offre. Elles incluent notamment Qlik Talend Cloud (création des jeux de données prêts pour l’IA), Qlik Talend Trust Score (intégrité et fiabilité des données) et Qlik Answers (chatbot RAG), toutes conçues pour accélérer l’adoption de l’IA en entreprise.

TD Synnex jouera son rôle d’agrégateur de solutions en se concentrant sur l’intégration de Qlik aux autres briques technologiques de son portefeuille et sur la mise à l’échelle des solutions.

« En ajoutant les solutions de données et d’IA de confiance de Qlik à notre riche portefeuille, nous fournissons à nos partenaires les meilleurs atouts pour innover, croître et accomplir de grandes choses grâce à la technologie », déclare Cheryl Day, senior vice-president New Vendor Acquisition & Global Solutions de TD Synnex.