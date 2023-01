L’éditeur américain de solutions de reporting et d’analyse visuelle Qlik a annoncé son intention d’acquérir Talend, spécialiste de l’intégration de données, cofondé par les Français Fabrice Bonan et Bertrand Diard. Un rapprochement qui se fera dans le giron de Thomas Bravo, qui a racheté Qlik en 2016 pour 3 Md$ et Talend en 2021 pour 2,4 Mds. L’opération, dont le montant n’a pas été divulgué, doit encore être soumise à la consultation du comité d’entreprise et pourrait être bouclée au cours du premier semestre.

« Nous sommes enthousiasmés par cette proposition de voir deux des principales sociétés de notre portefeuille unir leurs forces pour accélérer la vision de faire une différence dans le monde grâce aux données », commente dans un communiqué Seth Boro, associé directeur chez Thoma Bravo. « La combinaison proposée de ces deux entreprises rentables et en croissance, sous la direction de Mike Capone, aurait une envergure mondiale importante et un portefeuille de produits inégalé. »

Qlik fait valoir l’étendue et la complémentarité des deux offres. L’éditeur rappelle qu’il a été classé parmi les leaders du Magic Quadrant 2022 du Gartner des plateformes d’analyses et de BI (pour la 12ème année consécutive) et Talend dans celui des outils d’intégration de données (Qlik y figure lui comme challenger).

« Réunir Qlik et Talend changerait la donne », ajoute Mike Capone, PDG de Qlik. « Les deux sociétés ont différencié leurs offres pour aider les clients à générer plus de valeur commerciale à partir des données. »

L’opération permettrait à Qlik de se renforcer encore bien plus fortement dans l’intégration de données, après avoir déjà racheté la société israélienne Attunity en 2019 (pour 560 M$) et la plateforme d’intégration des données dans le cloud Blendr.io en 2020. L’enjeu étant finalement, comme le souligne Qlik « d’aider les clients à répondre à leurs besoins les plus urgents en matière d’intégration, de transformation et de gouvernance des données ». Un discours auquel devrait souscrire ses 38 000 clients et les 7250 clients de Talend.

En ligne de mire aussi une possible introduction en bourse de Qlik, pour laquelle l’éditeur a déjà déposé un dossier d’enregistrement à la SEC en 2022. L’intégration préalable de Talend pourrait rendre l’offre plus attrayante pour les investisseurs.