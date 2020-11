Qlik a fait l’acquisition de Blendr.io, la plateforme d’intégration et d’automatisation intégrée (iPaaS) des données dans le cloud. Les conditions financières de l’opération ne sont pas communiquées.

Conçue spécialement pour des cas d’usages intégrés à des solutions SaaS et des flux de travail d’intégration métier, Blendr.io renforce les capacités de Qlik en matière de ce que Qlik appelle l’Intelligence Active. En raison de l’essor des applications SaaS basées dans le cloud, les plateformes analytiques et d’intégration de données doivent permettre l’accès aux données en temps réel, ainsi que leur intégration, leur transformation et la découverte d’enseignements afin de déclencher des actions au niveau de la prise de décision. En intégrant les solutions de Blendr.io en matière de connectivité applicative, d’intégration et d’automatisation des processus, Qlik fait de l’automatisation et de la prise de décision les spécificités clés de sa plateforme analytique et d’intégration de données cloud-first de bout en bout.

Blendr.io offre déjà ses services à plus de.1 500 clients à travers une centaine de solutions SaaS telles qu’Aptivio, Graydon et Globis Software. Sa plateforme fournit un ensemble complet de couches d’intégration et d’automatisation en temps réel (connectivity layer, integration layer, UI & embedding layer et management layer). La première permet l’intégration avec les plateformes cloud et plus de 500 applications SaaS.

La couche d’intégration facilite la construction de « Blends » compréhensibles, grâce à un éditeur visuel flexible. Ce dernier aide à l’automatisation et ajoute une logique métier en incluant des conditions, des variables et d’autres éléments.

La couche UI & embedding layer permet d’embarquer l’IHM simplifiée dans les applications SaaS afin de permettre de choisir, de configurer et d’ordonnancer des intégrations qui font communiquer ces applications SaaS avec d’autres systèmes SaaS tel que les CRM, les ERP ou encore les Helpdesk.

Enfin, la couche de gestion permet la gestion centralisée des clients, des intégrations, des modèles et des solutions intégrées dans une plateforme cloud.

Blendr.io permettra également à Qlik d’étendre les cas d’usage pour les éditeurs de logiciels indépendants (ISV), les fournisseurs de solutions SaaS et les entreprises en les aidant à intégrer les données provenant de solutions SaaS existantes avec des solutions client et en proposant des offres en libre-service grâce des intégrations natives avec les sources de données dans le cloud.

« Les solutions analytiques et d’intégration de données modernes comme celles de Qlik stimulent l’Intelligence Active, où la technologie et processus permettent une utilisation continue des données en temps réel, afin d’automatiser les actions et de prendre des décisions en temps opportun », commente dans un communiqué Mike Capone, CEO de Qlik. « La solution iPaaS complète de Blendr.io permet d’étendre les capacités de la plateforme de bout en bout de Qlik afin d’aider les clients à intégrer les informations et à automatiser les processus de manière plus facile et fluide pour chaque décision prise au sein de l’entreprise. »

L’équipe et la direction de Blendr.io ont rejoint Qlik au sein des pôles Global Products et Product Technology. L’éditeur s’engage à accompagner l’ensemble des clients existants de Blendr.io et rendre la plateforme disponible pour les nouveaux partenaires SaaS. Il intégrera les technologies de Blendr.io à ses offres commerciales et à ses plateformes analytiques dès 2021.