Qlik annonce la finalisation de l’acquisition de Talend. Annoncée en janvier dernier la transaction a été menée dans le giron de Thomas Bravo, qui avait racheté Qlik en 2016 pour 3 Md$ et Talend en 2021 pour 2,4 Mds. Son montant n’a pas été divulgué. Le dirigeant de Qlik Mike Capone est le PDG de la nouvelle entité combinée.

« Grâce à l’acquisition de Talend, Qlik va apporter à ses clients des avantages significatifs, notamment une offre de produits élargie, un accompagnement et des services améliorés, ainsi que des investissements majeurs dans l’innovation et la R&D », déclare Mike Capone dans un communiqué. « La vaste expertise de Qlik en matière d’intégration de données, d’analytique, d’IA et de Machine Learning, associée aux solutions d’intégration et de qualité des données de Talend, nous permet de proposer aux clients la solution la plus complète du secteur. »

Pour Qlik cette acquisition est le dernier volet de sa stratégie visant à renforcer ses capacités dans l’intégration de données. Elle fait suite notamment au rachat de société israélienne Attunity en 2019 (pour 560 M$) et de la plateforme d’intégration des données dans le cloud Blendr.io en 2020.

L’entreprise assure dans son communiqué que la plateforme Qlik demeurera compatible avec toutes les sources, cibles, architectures ou méthodologies de données. Qlik a été classé par le Gartner parmi les leaders pour la 13ème année consécutive de son Magic Quadrant 2023 pour les plateformes d’analyse et de BI. Positionné face à Microsoft (Power BI) et Salesforce (Tableau), Qlik dit vouloir se différencier sur les cas d’analyse et les sources de données les plus complexes.

La nouvelle entité revendique 40 000 clients actifs de sa plateforme dont plusieurs milliers issus de Talend. Qlik avait déposé début 2022 un dossier pour une introduction en bourse mais face à la dégradation des marchés a mis le projet en pause.