Python supplante JavaScript en tant que langage de programmation le plus utilisé sur GitHub. Ceci est lié à l’explosion de l’IA générative sur GitHub, d’après la plateforme de codage de Microsoft. « L’IA générative fait désormais partie des « blocs de construction de base » des développeurs, avec une augmentation de 98% du nombre de projets GenAI sur GitHub et une augmentation de 59% du nombre de contributions à ces projets », précise-t-elle dans son rapport Octoverse 2024.

Selon GitHub, bon nombre de ces contributeur·rice·s sont de nouveaux utilisateurs venant d’Inde et du Brésil.

« Nous sommes ravis d’apprendre que la popularité de Python ne cesse de croître sur GitHub, surtout si l’on tient compte de l’utilisation accrue des blocs-notes Jupyter, de l’analyse de données, de l’IA et de la technologie open source », affirme Deb Nicholson, directrice exécutive de la Python Software Foundation.

GitHub remarque que l’utilisation des carnets Jupyter a augmenté de 92% sur sa plateforme en 2024. « Cela pourrait indiquer que les personnes travaillant dans les domaines de la science des données, de l’IA, de l’apprentissage automatique et du monde académique utilisent de plus en plus GitHub »