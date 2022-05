L’intégrateur Proxiteam annonce avoir finalisé l’acquisition de Késys, via sa société Apogea. Comme lors du rachat d’Ador Informatique en octobre dernier, Proxiteam se fixe pour objectifs de renforcer son activité d’intégration de logiciels de gestion et de compléter sa couverture géographique. Créé en 1983, Késys est spécialisé dans l’offre Sage X3 ainsi que dans la mise en œuvre des solutions de Cegid, Lucca, Report One et Yooz. Basé à Levallois-Perret (92) et implanté en Pays de Loire (44), le groupe emploie une soixantaine de collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de prés de 9 millions d’euros en 2021.

« Dans un marché en forte consolidation, nous avons cherché la meilleure solution pour pérenniser le développement de Késys. Je suis convaincu que le rapprochement avec Apogea, au sein du Groupe Proxiteam, va permettre à nos équipes de continuer à grandir, et de continuer à apporter le meilleur service à nos clients », explique dans un communiqué Christophe Le Bris, Directeur Général Adjoint du groupe Késys.

« Le rapprochement de nos deux groupes est une formidable opportunité de développement, à la fois pour nos clients et nos équipes », se réjouit Arnauld Mesqui (photo), le directeur général de Proxiteam. En 2020, l’acquisition d’ID Logique avait permis à Proxiteam de passer le cap des 40M€ de chiffres d’affaires. Celui de 50M€ sera franchi dès 2022 avec cette nouvelle opération de croissance externe.

Le groupe compte désormais près de 360 collaborateurs dans 14 agences réparties sur le territoire national. Il revendique 4 000 clients PME, ETI et collectivités et conforte son ambition d’être l’acteur référent de leur transformation digitale, tant pour les infrastructures (infogérance, services managés, réseau…) que pour les logiciels de gestion des directions métier.