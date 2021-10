L’intégrateur Proxiteam annonce la reprise de la société de solutions de gestion Ador Informatique, basée à Vernouillet (78), afin de renforcer sa présence en Ile-de-France.

Fondée en 1999 par Jean-Pierre Wurmser et Patrice Gonzalez, Ador Informatique emploie actuellement une dizaine de collaborateurs et propose des solutions logicielles de comptabilité, finance, gestion commerciale et paie, dont celles de l’éditeur Sage. Selon le communiqué de l’annonce, elle a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 800.000 euros en 2020.

Jean-Pierre Wurmser, président et co-fondateur d’Ador Informatique, explique qu’« Après une longue histoire de croissance autonome, nous avons souhaité nous adosser au Groupe Proxiteam pour que l’aventure continue. Nos nombreux échanges avec la direction du groupe Proxiteam, nous ont convaincus que ce rapprochement était la meilleure manière de pérenniser ce que nous avions bâti. »

« Les expertises combinées du groupe Proxiteam et d’Ador Informatique vont permettre à Proxiteam de renforcer encore son positionnement d’acteur leader de la transformation digitale des PME », se réjouit Arnauld Mesqui, le directeur général de Proxiteam. Depuis l’intégration d’ID Logique en Seine-et-Marne, le groupe revendique un chiffre d’affaires de plus de 40 millions d’euros pour un effectif de 300 collaborateurs environ.