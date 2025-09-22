L’entreprise de service numérique rennaise Provectio confirme son solide positionnement sur la région ouest et annonce l’inauguration de sa nouvelle agence sur Caen qui lui permettra de mener à bien sa stratégie de croissance sur les prochaines années et de renforcer ses équipes locales en Normandie.

Provectio propose une offre spécialement créée pour répondre aux besoins spécifiques des PME. Ce faisant, les clients normands pourront se reposer sur une offre de services managés à forte valeur ajoutée et indispensable pour mener à bien leurs projets de transformation numérique. En très forte croissance en Normandie, Provectio a décidé de lancer un large plan d’investissement sur Caen pour mener à bien sa stratégie de développement et travailler en proximité avec ses clients et partenaires.

L’accomplissement d’un projet d’entreprise

Cette nouvelle agence est le fruit d’un projet fédérateur qui a permis de définir et de concevoir un environnement de travail propice à l’innovation et au travail collaboratif. Cette agence a aussi vocation à devenir un véritable hub d’échanges pour les clients et partenaires locaux. D’ores et déjà, Provectio prévoit d’intégrer rapidement de nouveaux talents pour accélérer sa croissance et répondre aux nombreux projets remportés ces derniers mois auprès de PME normandes évoluant dans tous les secteurs d’activité.

L’agence de Caen bénéficie de tous les atouts pour donner un vrai sens à l’engagement de Provectio qui consiste à offrir aux TPE et PME normandes des services à forte valeur ajoutée pour mener à bien leurs projets informatiques ( cloud, cybersécurité, télécommuications…).

Olivier Achin Directeur des opérations de Provectio « Nous sommes fiers d’annoncer l’ouverture de cette nouvelle agence qui met en avant notre souhait d’occuper une place privilégiée en Normandie pour permettre aux TPE et PME locales d’accroitre leur compétitivité en s’appuyant sur des infrastructures et solutions digitales performantes et sécurisées. Nous nous positionnons en guichet unique pour répondre à leurs attentes, enlever toute complexité à leurs projets et leur proposer des solutions sur mesure. »