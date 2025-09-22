L’entreprise de service numérique rennaise Provectio confirme son solide positionnement sur la région ouest et annonce l’inauguration de sa nouvelle agence sur Caen qui lui permettra de mener à bien sa stratégie de croissance sur les prochaines années et de renforcer ses équipes locales en Normandie.

 

Provectio propose une offre spécialement créée pour répondre aux besoins spécifiques des PME. Ce faisant, les clients normands pourront se reposer sur une offre de services managés à forte valeur ajoutée et indispensable pour mener à bien leurs projets de transformation numérique. En très forte croissance en Normandie, Provectio a décidé de lancer un large plan d’investissement sur Caen pour mener à bien sa stratégie de développement et travailler en proximité avec ses clients et partenaires.

 

L’accomplissement d’un projet d’entreprise

 

Cette nouvelle agence est le fruit d’un projet fédérateur qui a permis de définir et de concevoir un environnement de travail propice à l’innovation et au travail collaboratif. Cette agence a aussi vocation à devenir un véritable hub d’échanges pour les clients et partenaires locaux. D’ores et déjà, Provectio prévoit d’intégrer rapidement de nouveaux talents pour accélérer sa croissance et répondre aux nombreux projets remportés ces derniers mois auprès de PME normandes évoluant dans tous les secteurs d’activité.

 

L’agence de Caen bénéficie de tous les atouts pour donner un vrai sens à l’engagement de Provectio qui consiste à offrir aux TPE et PME normandes des services à forte valeur ajoutée pour mener à bien leurs projets informatiques ( cloud, cybersécurité, télécommuications…).

 

Olivier Achin Directeur des opérations de Provectio « Nous sommes fiers d’annoncer l’ouverture de cette nouvelle agence qui met en avant notre souhait d’occuper une place privilégiée en Normandie pour permettre aux TPE et PME locales d’accroitre leur compétitivité en s’appuyant sur des infrastructures et solutions digitales performantes et sécurisées. Nous nous positionnons en guichet unique pour répondre à leurs attentes, enlever toute complexité à leurs projets et leur proposer des solutions sur mesure. »

Provectio annonce une levée de fonds de 3,5 millions d’euros
Provectio, un fournisseur de services informatiques de référence, annonce une levée de fonds réalisée auprès de Generis Capital Partners pour mener à bien sa nouvelle stratégie de croissance et accélérer son développement sur les régions ouest, nord...

Provectio annonce la nomination du Responsable de son offre Cybersécurité
Provectio, un fournisseur de services informatiques de référence, fait évoluer son équipe en annonçant la promotion de Mounir AIT BAHADDA au poste de Responsable de son département Cybersécurité. Positionnée au centre de sa stratégie de...

Provectio fait évoluer son offre de cybersécurité managée ProCyber
Provectio propose une évolution de son offre Pro Cyber en intégrant un service SOC de nouvelle génération disponible en mode 24/7 et s’appuyant sur l’une des technologies les plus performantes du marché. Cette offre a été...

Cybersécurité pour PME et TPE : Provectio présente ProCyber
Provectio, un fournisseur de services informatiques de référence, fait évoluer son offre en l’enrichissant d’une brique cyber globale pensée pour répondre aux besoins de cyberprotection des PME et TPE. Disponible sous forme de services managés,...

Provectio propose son cloud breton
Les initiatives régionales de cloud se multiplient. L’ESN rennaise Provectio annonce une offre cloud souveraine dédiée aux TPE et PME bretonnes. « Nous avons construit une infrastructure de cloud computing répliquée sur plusieurs datacenters et nous...