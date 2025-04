Les initiatives régionales de cloud se multiplient. L’ESN rennaise Provectio annonce une offre cloud souveraine dédiée aux TPE et PME bretonnes.

« Nous avons construit une infrastructure de cloud computing répliquée sur plusieurs datacenters et nous lui avons donné le nom de Cloud Breton », explique Bertrand Duménil, le directeur marketing de Provectio, dans un communiqué qui souligne que cette solution de proximité ne cède rien en matière de sécurité. « Nous permettons de raccorder au cloud les entreprises qui souhaitent gagner en agilité grâce à l’utilisation de technologies standardisées et modernes qui simplifient et optimisent la disponibilité du système d’information ».

L’offre cloud de Provectio inclut des serveurs virtuels, des services de messagerie électronique et de la sauvegarde à distance, ainsi que des services de visioconférence et de téléphonie.

Le fournisseur de services breton revendiquait 7,2 millions d’euros de revenus et une cinquantaine de salarié·e·s en avril 2024 quand il a effectué sa première levée de fonds en 20 ans d’existence. Il a recueilli 3,5 millions d’euros auprès de Generis Capital Partners.