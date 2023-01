Prodware annonce l’entrée en production d’un nouveau partenariat avec l’éditeur Menaya, à l’origine d’une solution d’analyse de la surface d’exposition des organisations sur Internet. Qualifiée de « hacker éthique virtuel », cette solution recherche automatiquement et de manière non invasive les vulnérabilités des applications Web et les logiciels malveillants dissimulés dans les architectures Web.

Après six mois d’évaluation, Prodware a décidé d’intégrer systématiquement cette solution dans ses contrats de support. « Pour être en bonne santé, les clients doivent être en mesure d’évaluer en continu leur niveau de sécurité. C’est la vocation de la technologie de Menaya, qui scrute leurs infrastructures, repère les failles de sécurité et consigne ses découvertes sous forme de rapports de vulnérabilités », explique Cyrille Duvivier, responsable du département sécurité & cyber de Prodware.

Sur la base de ces rapports, les clients peuvent choisir de corriger eux-mêmes les vulnérabilités découvertes ou de confier cette responsabilité à Prodware. 30% des clients choisissent ainsi d’externaliser leur remédiation à Prodware, souligne Cyrille Duvivier. Pour les clients qui souhaitent s’en charger eux-mêmes, Menaya propose en option des guides de remédiation.

Avec ce partenariat, Prodware complète le portfolio de solutions de cybersécurité qu’il développe depuis trois ans. Celui-ci est déjà constitué des offres de Microsoft (pour la partie antivirus et SIEM) ; Stormschield et Sonicwall (pare-feux) ; Trend Micro (EDR) ; Netwrix (audit) ; Qualys (évaluation des vulnérabilités) ; et Knowbe4 (sensibilisation).

Prodware a développé au passage une offre complète de services de cyber allant de la gouvernance à la remédiation en passant par l’audit et la prévention (SOC). Le groupe collabore également avec le Mouvement des entreprises de taille intermédiaires (METI) avec lequel il a coréalisé un livre blanc sur la cybersécurité.