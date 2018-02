Tout comme le troisième, le quatrième trimestre a été décevant pour Juniper Networks. A nouveau les revenus provenant du cloud ont plongé – cette fois de 37% – contribuant ainsi à la pire culbute du chiffre de l’affaires de la firme de Sunnyvale depuis un an. Celui-ci a reculé de 10,5% à 1,24 milliard de dollars. Impacté par une charge exceptionnelle de 289,5 millions de dollars due à la réforme fiscale voulue par l’administration Trump – réforme qui permettra toutefois à Juniper de rapatrier 3 milliards de dollars disséminés hors des Etats-Unis si l’on en croit Reuters – la perte est de 148,1 millions de dollars ou 0,40 dollar par action.

Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires s’établit à 5,03 milliards de dollars, en progression annuelle de 1%. En revanche, le bénéfice, impacté comme on l’a vu par la réforme fiscale, chute de 48% à 306,2 millions de dollars.

Pour le trimestre en cours, la société table sur un chiffre d’affaires proche de 1,05 milliards de dollars et sur un bénéfice non-GAAP par action d’environ 0,25 dollar. Les analystes tablaient sur un CA de 1,15 milliard de dollars et sur un BPA non-GAAP de 0,42 dollar par action. Ce décalage a fait chuter le titre de plus de 9% dans les échanges après-bourse.

Commentant ces mauvaises prévisions lors de la présentation des résultats aux analystes, le CEO de Juniper a expliqué qu’elles étaient dues à des retards prévus dans le déploiement par les clients cloud et non « à une perte de part de marché ou de présence parmi les concurrents ».

La société estime cependant qu’elle renouera avec la croissance d’ici la fin de l’année. Certains observateurs sont loin de partager cet optimisme. « Selon nous, le gouffre est si conséquent que Juniper verra ses revenus annuels chuter même s’il récupère trimestre après trimestre », a ainsi expliqué à Reuters Alex Henderson, analyste chez Needham & Co.