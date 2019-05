HPE vient d’annoncer des résultats plutôt décevants pour le deuxième trimestre de son exercice 2019. Le chiffre d’affaires recule de 4,3% à 7,15 milliards de dollars. Malgré une augmentation de la marge opérationnelle de 1,2 point, le bénéfice GAAP s’effondre de plus de 50% à 419 millions de dollars, soit 0,30 dollar par action, contre 0,54 dollar par action un an plus tôt. Le bénéfice par action non-GAAP progresse quant à lui de 31,3% à 0,42 dollar.

Le chiffre d’affaires de la firme de Palo Alto est tiré vers le bas par la division IT Hybride (calcul et stockage), dont le chiffre d’affaires baisse de 4% à 5,64 milliards de dollars malgré la progression du stockage, par la division Aruba dont les revenus reculent de 6% à 666 millions de dollars et par les services financiers qui enregistrent 896 millions de dollars, contre 916 millions de dollars un an plus tôt (-2%).

Comme zones de croissance, citons le stockage (+3%), Greenlake (+39%) et les services Aruba (+16%) qui, ainsi qu’on l’a vu, ne parviennent pas à compenser la baisse des ventes d’équipements de la division.

Pour le troisième trimestre HPE table sur un bénéfice par action GAAP compris entre 0,29 dollar et 0,33 dollar et sur un bénéfice par action non-GAAP de 0,40 dollar à 0,44 dollar. Les analystes s’attendaient de leur côté à bénéfice par action non-GAAP d’au moins 0,42 dollar.

Pour l’ensemble de l’exercice, la société prévoit un bénéfice par action GAAP compris entre 0,98 dollar et 1,08 dollar et sur un bénéfice non-GAAP de 1,62 à 1,72 dollar.