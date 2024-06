L’éditeur nantais de progiciels de gestion en mode SaaS ouvre ses ventes à l’indirect en France. Olivier Seine, directeur associé, déclare dans un communiqué que « Pepperbay souhaite tisser des alliances avec des partenaires intégrateurs » . L’éditeur mettra en œuvre des actions communes de promotion pour les accompagner dans leurs projets et les formera pour qu’ils puissent parfaitement maîtriser l’offre souveraine.

Le communiqué ajoute que l’ERP modulaire Trade.Easy de Peperbay a été développé pour répondre aux problématiques et normes du négoce, du commerce de gros, de la distribution et de l’industrie : pilotage en temps réel des flux de marchandises, collaboration entre les équipes et les partenaires, augmentation de la productivité.