Le Groupe Pepperbay, concepteur, intégrateur et hébergeur de solutions SaaS à forte valeur ajoutée, renforce son équipe de direction et annonce trois nominations pour accélérer sa stratégie de croissance.

Jérôme SUHARD – Directeur Technique Groupe

À ce poste, il est en charge de piloter la stratégie technologique de l’entreprise, de gérer les équipes techniques du groupe et d’assurer l’alignement entre les objectifs commerciaux et les capacités technologiques de l’organisation. Pour mener à bien sa mission, il peut s’appuyer sur une solide expérience professionnelle acquise dans des structures de premier plan comme Accenture et Maisons du Monde. Précédemment, il était Tech Lead chez Pepperbay. Jérôme SUHARD est titulaire d’un Master en Informatique de l’Université de Rennes.

Maxime VERCKEN – Responsable des ressources humaines Groupe

Dans ce contexte, il va piloter la gouvernance RH du groupe et mettre en place un dispositif d’écoute et d’accompagnement des salariés. Il développera également une promesse employeur attractive et fidélisante et harmonisera les process RH entre les structures du Groupe. Maxime Vercken a évolué dans de grandes entreprises à des postes de management. Il a notamment travaillé chez Orange et la Société Générale où il était dernièrement Directeur du projet de pilotage de la masse salariale Groupe. Maxime Vercken est diplômé de l’EM Lyon et de l’Université Paris Dauphine.

Fanny NAMAND – Directrice Marketing Groupe

Dans le cadre de sa mission, elle élabore et met en œuvre les stratégies marketing et communication pour développer la notoriété de Pepperbay et de ses offres (édition de logiciels et hébergement informatique). Elle participe également activement au développement commercial par la mise en place d’actions marketing ciblées. Fanny a occupé de nombreuses fonctions marketing dans des structures variées comme Orange France, SFR, Beijaflore ou encore Klesia. Elle était dernièrement responsable Marketing et Communication chez Pepperbay.

Benoit ROLLAND et Olivier SEINE, co-dirigeants de Pepperbay : « Nous sommes fiers de faire évoluer notre équipe de direction qui va nous permettre de soutenir notre croissance ces prochaines années. L’évolution de nos équipes et de nos modes de gestion s’inscrit dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue et de qualité qui est un gage d’excellence opérationnelle pour nos collaborateurs, clients et partenaires. »

https://pepperbay.fr