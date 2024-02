Pepperbay, éditeur français de solutions de gestion en mode Saas, annonce la nomination de Jérôme Suhard au poste de Directeur général adjoint. Cette promotion s’inscrit dans un contexte de forte croissance et de structuration des activités de la société.

À ce poste, il veillera notamment au bon dimensionnement des équipes, à la cohésion entre les métiers et au bon niveau de formation de chacun afin de faciliter la réussite individuelle au service du collectif. Cette nouvelle animation de la Direction de Pepperbay va lui permettre de relever les grands défis de cette année et des suivantes, en s’assurant que ses produits sont au niveau des attentes des clients de plus en plus nombreux et sont largement promus auprès de prospects liés aux univers de la distribution et de l’industrie.

Pour mener à bien sa mission, Jérôme Suhard peut s’appuyer sur une forte expertise professionnelle acquise dans des structures comme l’INSERM, Accenture ou encore Maisons du monde. Dernièrement, il occupait le poste de Directeur technique (CTO) de Pepperbay depuis près de deux ans. Jérôme Suhard est diplômé d’un Master en Informatique de l’Université de Rennes.

Jérôme Suhard, Directeur général adjoint de Pepperbay « Je suis honoré de cette promotion au poste de Directeur général adjoint. Je m’engage à travailler avec dévouement, en favorisant la transversalité au sein des équipes pour assurer le succès continu de notre organisation. Mon enthousiasme et ma détermination sont entiers pour cette nouvelle étape. Dans le cadre des projets à venir, je suis aussi ravi d’annoncer l’officialisation d’une DSI. »