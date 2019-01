Le 1er décembre, HPE France a présenté les principales nouveautés de son programme Partner Ready version année fiscale 2019 et a annoncé un renforcement sensible de sa présence en régions. Constatant que les partenaires qui tiraient le mieux leur épingle du jeu en termes de visibilité et de croissance étaient ceux qui privilégiaient ses produits à plus forte valeur ajoutée, HPE a décidé d’instaurer des coefficients multiplicateurs pour inciter ses partenaires à faire évoluer leur mix produit, explique Emmanuel Royer, patron du channel HPE France. Un coefficient x3 a donc été alloué à ses serveurs et systèmes de stockage haut de gamme (Synergy, Simplivity, MCS, Nimble, 3Par, StoreOne…) et même x5 à ses offres de supervision (OneView et OneSphere), tandis que ses produits standards bénéficient d’un coefficient x2.

Autre nouveauté : le groupement au sein d’une certification unique de ses anciennes certifications serveurs, stockage, réseau et datacenter. Une certification naturellement plus longue et plus complexe que chaque certification prise séparément mais écourtée et simplifiée pour ceux qui les cumulaient toutes.

Plusieurs programmes d’incitation voient également le jour, notamment le programme Engage & Grow pour les partenaires labellisés Business et Silver (respectivement au nombre de 220 et 45) sur une sélection de produits orientés PME et le programme Power Challenge sur l’offre Aruba.

Pour le reste, pas de changement. HPE conserve notamment son système de crédits de connaissance (knowledge credits), qui permet de cumuler des points pour valider ses certifications en participant à des événements (tours de France, webinars, ateliers de formations…). Cette formule lui a permis de doper la fréquentation de ses événements et de se constituer des communautés de partenaires, expose Emmanuel Royer. Par exemple, son événement trimestriel Hype Club, où HPE partage toutes ses nouveautés techniques et commerciales ainsi que ses meilleures pratiques, est désormais suivi par une communauté de 450 avant-vente.

Ce début d’année fiscale 2019 est également marqué par le renforcement de ses équipes commerciales sédentaires et terrain affectées au suivi et au soutien des partenaires en régions. Quatre personnes viennent ainsi de rejoindre les équipes sédentaires et ses agences de Nantes, Lyon, Toulouse, Lille, Strasbourg, Aix et Bordeaux vont se partager une dizaine de recrues affectées à des postes de spécialistes ou de territory managers.

Toutes ces informations seront développées au cours du Tour de France partenaires en six étapes (Strasbourg, Lille, Lyon, Marseille, Toulouse, Nantes) qui se tiendra du 28 janvier au 28 février. Un tour de France dont le concept a été revu en profondeur pour tenir compte des attentes exprimées par les partenaires, notamment en faveur de plus d’interactions avec les équipes HPE.

La durée de plénière a ainsi été ramenée de trois à une heure pour laisser la place à un mini-salon de sept stands sur lequel les partenaires pourront entrer en contact direct avec les différentes équipes HPE (notamment les commerciaux aussi bien sédentaires que terrain). Quatre stands seront dédiés à des démonstrations produits (Nimble, Simplivity, Aruba, Synergy). Il y aura également un espace réservé à l’offre de services, un autre entièrement consacré au programme partenaires et de sa mécanique et enfin un troisième réservé aux fournisseurs de services hébergés.

Trois sujets seront traités plus en profondeur dans le cadre d’ateliers. Il y sera question d’intelligence artificielle appliquée au datacenter, d’infrastructures définies par logiciel et d’intelligence artificielle appliquée à la mobilité.

HPE attend quelque 800 partenaires sur cet événement. Ce sera l’occasion pour ces derniers de découvrir les dernières innovations HPE et d’être sensibilisés aux meilleures techniques pour les vendre.