Gartner vient de publier son Quadrant magique consacré aux plateformes d’observabilité qui se substitue à son ancien Quadrant pour les outils de gestion de la performance applicative (APM) et d’observabilité. Au passage, Gartner a fait évoluer ses critères d’inclusion notamment sur les volets évaluation des offres et participation au marché. Pour être sélectionnés, les fournisseurs doivent prendre en charge nativement trois « fonctionnalités obligatoires » et une majorité de « fonctionnalités communes ». Ils doivent également compter au moins 50 clients payants en production dans au moins deux régions géographiques et avoir généré au moins 75 millions de dollars de revenus annuels au cours des 12 derniers mois (ou avoir généré un chiffre d’affaires annuel d’au moins 10 millions de dollars, combiné à un taux de croissance d’au moins 25 % au cours des 12 derniers mois).

Les plateformes d’observabilité ont vocation à ingérer des données télémétriques de diverses sources pour interpréter la santé, les performances et le comportement des applications, des services et des infrastructures. Elles détectent les comportements anormaux des charges de travail, facilitant une résolution rapide, voire préventive, des problèmes afin d’améliorer l’expérience utilisateur et la disponibilité des services.

Les solutions d’observabilité sont utilisées par les opérations informatiques mais également – et de plus en plus – par d’autres populations (ingénieurs de plateformes, développeurs, analystes [pour comprendre et analyser les indicateurs clés de l’entreprise]…). Elles sont de plus en plus critiques en raison de la complexité croissante des architectures d’applications et de l’émergence de l’IA.

Gartner observe une demande croissante du marché pour les produits d’observabilité ainsi que pour ceux des segments adjacents, à savoir le DEM (surveillance de l’expérience numérique) et la surveillance de l’infrastructure. Gartner s’attend à ce que le marché des produits d’observabilité atteigne environ 11,1 milliards de dollars d’ici 2027, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,3 % entre 2021 et 2027 en devises constantes.

Ce Quadrant 2024 présente plusieurs évolutions notables par rapport à l’édition 2023 du Quadrant pour les solutions APM. La catégorie des leaders passe de cinq à sept fournisseurs avec la sortie d’HoneyComb et l’entrée de Grafana Labs (qui vient de lever 270 M$ supplémentaires), Chronosphere (qui fait sa première apparition dans le Quadrant) et Elastic au côté des historiques Dynatrace, Datadog, New Relic et Splunk.

On notera que Dynatrace et Datadog creusent l’écart avec leurs suivants sur l’axe de l’exécution et qu’ils occupent également les premières places sur l’axe de la vision (Datadog se rapprochant de Dynatrace). New Relic se fait passer par Datadog et Chronosphere sur le plan de la vision et par AWS – qui demeure toutefois dans le carré des challengers – sur le plan de l’exécution.

Outre Chronosphere, l’édition 2024 est marquée par l’entrée de BMC (dans le carré acteurs de niche) et LogicMonitor (carré des visionnaires). À l’inverse, Broadcom, Cisco, ManageEngine, Riverbed et SolarWinds sortent.

Les autres acteurs répertoriés sont Microsoft (carré des challengers, stable) ; IBM (qui passe du carré des challengers à celui des visionnaires) ; ServiceNow et Logz.io (Tous les deux dans le carré des visionnaires mais qui dégringolent en exécution) ; Oracle (carré des acteurs de niche, stable) et Sumo Logic (carré des acteurs de niche, qui recule en vision et en exécution).