OVHcloud a inauguré le 12 septembre son nouveau centre de données SBG5 sur le site de Strasbourg. Si l’entreprise n’a fait aucune motion de l’incendie qui en mars 2021 a détruit intégralement un centre de données du site (SBG2) et endommagé le tiers des salles d’un second (SBG1), cette inauguration marque symboliquement la fin de seize mois d’effort de reconstruction et cherche à prouver que les leçons des erreurs pointées par les rapports d’experts ont été tirées.

SBG5 est présenté par OVHcloud comme le premier datacenter dont la conception est issue de son plan hyper résilience. Ce dernier avait été annoncé par le fondateur Octave klaba quelques semaines après le sinistre avec un budget d’investissement de 30M€.

Concrètement le site, d’une superficie de 1 700m2 et d’une capacité de 16 000 serveurs, comporte 19 salles isolées avec des murs qui peuvent résister au feu pendant 2h. Elles sont équipées d’un double système de détection de fumée et d’extinction incendie automatique par gaz inerte ou gicleurs. Par ailleurs les salles énergie, salles batterie et générateur sont toutes situées à l’extérieur du bâtiment, tout comme les deux chambres de télécommunications, installées aux deux extrémités du site pour bien séparer les deux routes telco du centre de données.

Le plan de résilience passe aussi par l’amélioration de l’offre de sauvegarde et de protection de données. Lors de l’incendie une partie avait été détruite faute de sauvegarde sur un site distant. OVHcloud a profité de l’inauguration pour confirmer le lancement d’un nouveau datacentre dédié aux sauvegardes de données brutes (snapshots) et distant des sites d’exploitation des services. Il sera déployé d’abord pour les clients français puis généralisé à l’ensemble des installations. Il complètera les services de plan de reprise d’activité existants reposant sur des solutions comme Veeam ou Zerto.

De plus, un nouveau service appelé Cold Archive sera lancé en novembre 2022. Conçu pour le stockage des « données froides », il reposera sur 4 mini data centers installés en France, interconnectés et éloignés de plus de 200 km chacun. Il comportera une solution d’archivage sur bandes, réalisée en partenariat avec IBM et Atempo, pour l’archivage de très long terme.

OVHcloud a également mis en avant les dispositifs déployés pour réduire l’empreinte environnementale de son nouveau centre de données : systèmes de refroidissement par watercooling, utilisation de refroidisseurs à sec, absence d’air conditionné dans les salles serveurs, permettant d’atteindre un indice d’efficience en eau (WUE) de 0,2 L/kWh et énergétique (PUE) entre 1,1 et 1,2 très largement en dessous des moyennes du secteur.

« Sur un marché en pleine effervescence, OVHcloud se distingue par sa capacité à déployer des solutions innovantes au meilleur ratio prix performance, respectant les plus hauts standards de sécurité et en déployant un modèle respectueux des enjeux environnementaux », a déclaré dans un communiqué Michel Paulin, Directeur Général d’OVHcloud.

L’inauguration du centre de données strasbourgeois s’est faite en présence du commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, du ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire, et du ministre délégué au Numérique et aux Télécommunications, Jean-Noël Barrot. L’occasion pour les responsables politiques, après s’être longtemps montré conciliant avec les géants du cloud américains, d’afficher un soutien clair à la filière française du cloud en dévoilant une nouvelle série de mesures pour favoriser son développement.