Dans un message vidéo diffusé sur Twiter, le fondateur, président et directeur financier d’OVH Octave Klaba et le PDG Michel Paulin ont fait le point sur la situation après l’incendie qui a ravagé le 10 mars dernier une partie du site de Strasbourg. Selon eux, 118.000 services des clients sur les 120.000 touchés par l’incident (98%) ont été rétablis.

Dans les prochains jours, les premiers « gestes commerciaux » seront accordés sous forme de remboursement ou de vouchers a annoncé Octave Klaba. Il a indiqué que l’enquête judiciaire avançait et précisé que les datacenters 1,2 et 4 seraient reconstruits dès que possible.

Jusqu’à 200 personnes ont été mobilisées sur le site de Strasbourg, où une centaine d’entre elles s’active encore à rétablir l’ensemble des services a de son côté expliqué Michel Paulin. Il a annoncé le renforcement de l’équipe de support pour répondre à des besoins techniques, commerciaux et de facturation, et traiter les cas particuliers. Une équipe dédiée aux réseaux sociaux sera également mise en place. Quinze mille nouveaux serveurs ont par ailleurs été assemblés dans l’usine de Croix près de Lille.

Reprenant la parole, Octave Klaba a annoncé un « plan d’hyper résilience sur cinq ans » destiné à restaurer la confiance des clients. Une région de quatre datacenters dédiée aux sauvegardes sera créée afin de séparer physiquement ces dernières des régions opérationnelles. Non limitée aux sauvegardes internes, elle sera ouverte aux clients qui pourront y répliquer et supprimer leurs données sauvegardées et leurs logiciels au travers d’un service gratuit. « Nous voulons devenir un expert du backup, de la data production et fournir aux clients tous les standards qui existent sur le marché », a-t-il insisté.

Pour atteindre l’hyper résilience, les normes de construction des datacenters et des infrastructures seront également revues et étendues à l’ensemble des sites existants. La résilience gérée par logiciel dans les régions sera également repensée a encore promis le fondateur d’OVH.