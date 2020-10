Arrivé il y a un peu moins d’un an mais avec deux années de retard par rapport aux GAFA sur le marché des enceintes connectées, Orange arrête la commercialisation de Djingo rapporte Le Figaro. Dans l’impossibilité de se mesurer à Echo (Amazon), HomePod (Apple) et Home (Google), l’opérateur va recentrer son interface vocale dans les domaines où les clients l’attendent a expliqué Michaël Trabbia, directeur technologie et innovation d’Orange. C’est déjà le cas dans les télécommandes de certaines Livebox qui, selon lui, équipent plus de 3 millions de clients. Orange va désormais se concentrer sur le téléviseur et les objets connectés intégrés à son offre Maison connectée, mais aussi sur certains domaines tels que la cybersécurité.

Développée en partenariat avec Deutsche Telekom – qui commercialise toujours son enceinte Magenta outre-Rhin -, Djingo n’a jamais décollé. En janvier dernier, le PDG de l’opérateur Stéphane Richard reconnaissait qu’avec un peu plus d’un millier d’enceintes connectées vendues dans l’Hexagone le succès n’était pas au rendez-vous. « Nous n’avons eu aucune action de vente, pas de campagne de communication mais cela va commencer maintenant, le lancement commercial réel va se faire en 2020 et nous allons y mettre les moyens », indiquait-il. Le Covid-19 a tué net cette ambition.

L’intégration cet été d’Alexa, l’assistant virtuel d’Amazon, dans l’enceinte (une promesse faite en décembre 2018 à l’occasion de l’événement Hello Future organisé par l’opérateur) n’a semble-t-il pas réussi à relancer les ventes de Djingo.