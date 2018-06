Amazon annonce aujourd’hui le lancement en France métropolitaine d’Alexa, le service dans le cloud qui alimente la gamme d’appareils Echo, dont Amazon Echo, Echo Dot et Echo Spot.

« Des dizaines de millions de clients se servent déjà d’Alexa dans le monde et nous sommes ravis d’annoncer aujourd’hui le lancement d’Alexa en France », déclare dans un communiqué Jorrit Van der Meulen, vice-président d’Amazon Devices International. « En France, Alexa est française. Nous avons dû repenser le concept pour faire honneur à la langue et à la culture françaises, et faire en sorte que nos clients demandent simplement à Alexa d’écouter un morceau, d’obtenir les prévisions météo, les actualités, des informations, etc. En outre, grâce à Echo Spot, Alexa peut joindre l’image à la parole et proposer les cartes météo, des flashs quotidiens vidéo, les images de caméras connectées, des appels vidéo, et plus encore. »

Echo est une enceinte à commande vocale qui permet d’interroger Alexa, depuis n’importe où dans la pièce, grâce à la reconnaissance vocale longue portée. Lorsqu’Echo détecte le mot d’activation « Alexa », son anneau lumineux devient bleu et il transmet la demande vers le cloud, où elle est traitée par Alexa. Echo peut également diffuser directement de la musique depuis les services les plus utilisés, tels qu’Amazon Music Unlimited, Prime Music, Deezer, Spotify, et des radios comme NRJ, RFM, FIP, Skyrock, Virgin. Vendu 99,99 euros, le système peut par ailleurs diffuser la musique provenant d’un téléphone ou d’une tablette.

Vendu au prix de 59,99 euros, Echo Dot est un appareil doté de la même reconnaissance vocale longue portée qu’Echo. Sans être une véritable enceinte, il est cependant doté d’un haut-parleur intégré. Il permet lui-aussi de discuter avec Alexa et d’écouter de la musique. On peut également le raccorder à des enceintes existantes via Bluetooth ou un câble stéréo.

Equipé d’un écran, Ech Spot offre en plus des services proposés par Echo des flashs quotidiens vidéo provenant notamment de franceinfo ou LCI. Il est également possible de connaître les prévisions météo, demander l’heure, programmer un réveil en musique ou encore de commander un VTC. En cuisine, Echo Spot peut régler et suivre des minuteries, passer des appels aux contacts possédant un appareil Echo ou l’application Alexa, afficher les listes de courses et de tâches, etc. Pour cela il vous faudra dépenser 129,99 euros.

Les appareils Echo, Echo Dot et Echo Spot sont bien sûr distribués par Amazon, mais également via les 140 magasins et le site web Boulanger. Les clients d’Amazon.fr bénéficient toutefois d’un prix de lancement 50% moins cher.