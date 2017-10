A l’issue du troisième trimestre, Orange affiche un chiffre d’affaires de 10,27 milliards d’euros, en baisse de 0,5%. A périmètre comparable, il est toutefois en hausse de 0,9%. L’Ebitda ajusté du groupe est en croissance de 2,1% à base comparable. L’Ebitda ajusté des activités télécoms est en hausse de 2,3% à base comparable. Il serait en progression de 4,7% sans l’impact du roaming indique l’opérateur. Ce dernier annonce 320.000 ventes nettes de forfaits mobiles sur le trimestre rien qu’en France, ce chiffre étant porté à 494.000 sur l’ensemble de la zone Europe. C’est sur ce point, le meilleur trimestre depuis l’année 2008. Parallèlement, le très haut débit mobile 4G en France et dans la zone Europe totalise 33,0 millions d’utilisateurs, soit une progression de 29% sur un an. Le chiffre d’affaires mobiles recule toutefois à 1,64 milliard d’euros, contre plus de 1,66 milliards d’euros un an plus tôt.

La fibre en France et dans la zone Europe poursuit son développement avec 321.000 ventes nettes, pour atteindre 4,2 millions de clients, ce qui représente une progression annuelle de 47%.

Les offres convergentes grand public en France et dans la zone Europe poursuivent leur croissance, avec 10,1 millions de clients (+11,6% sur un an), dont 9 millions dans l’Hexagone. Dans l’ensemble, l’activité télécoms génère 10,27 milliards d’euros, contre 10,18 milliards d’euros un an auparavant.

En revanche, l’activité entreprise (Orange Business Services) recule de 0,5% à 1,78 milliard d’euros sur le trimestre et de 1,3% à 5,39 milliards d’euros sur 9 mois. Pourtant sur le trimestre, l’activité cyberdéfense progresse de 17% et celle du cloud de 37%. Notons à ce sujet, qu’OBS vient d’annoncer la signature du contrat d’acquisition de Busiess & Decision, portant sur 63,98% du capital. Après la finalisation de l’opération, Orange engagera une OPA simplifié sur le reste du capital. La finalisation de l’opération pourrait intervenir début 2018.

En attendant, l’opérateur confirme l’ensemble de ses objectifs 2017, à savoir un EBITDA ajusté supérieur à celui réalisé en 2016 à base comparable. C’est ce qu’on peut appeller des objectifs réalistes.