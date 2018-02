Pour la première fois depuis 2009 Orange renoue avec la croissance en France. Bien que modeste (+0,6% soit un chiffre d’affaires de 18,05 milliards d’euros), celle-ci propulse le chiffre d’affaires à 41,10 milliards d’euros, soit une croissance à base comparable de 1,2% et de 0,4% en données historiques.

La progression est sous-tendue par les bonnes performances commerciales du 4ème trimestre. La fibre a connu un trimestre record avec 164.000 ventes nettes en France et 175.000 en Espagne. Dans l’Hexagone, les ventes nettes d’abonnements mobiles ont atteint le chiffre de 212.000 soit environ deux fois le chiffre atteint au quatrième trimestre 2016. Avec 10,3 millions de clients, les offres convergentes ont connu une croissance de 11,1% en France et en Europe. Enfin, Orange Bank revendique 55.000 comptes ouverts à fin 2017.

L’Ebitda ajusté atteint 12,82 milliards d’euros, soit une progression à base comparable de 2,2%. Le résultat d’exploitation progresse de 20,6% à 4,92 milliards d’euros tandis que le résultat net s’établit à 2,11 milliards d’euros. Le cash flow opérationnel atteint 5,61 milliards d’euros, soit une croissance de 0,8% à base comparable.

Pour l’exercice 2018, l’opérateur historique confirme ses objectifs pour 2018, à savoir : une croissance de l’EBITDA ajusté supérieure à celle réalisée en 2017 à base comparable, une croissance du cash-flow opérationnel supérieure à celle de 2017 à base comparable et le maintien de l’objectif d’un ratio dette nette/EBITDA ajusté des activités télécoms autour de 2x à moyen terme « pour préserver la solidité financière d’Orange et sa capacité d’investissement ».

Orange versera un dividende de 0,65 euro au titre de l’exercice 2017 et proposera à l’assemblée générale annuelle 2019 le versement d’un dividende de 0,70 euro par action au titre de l’exercice 2018.

« Pour Orange, l’année 2017 a été remarquable à plus d’un titre. Nous avons enregistré d’excellentes performances commerciales tirées par le très haut débit, et nous avons désormais 4,7 millions de clients Fibre et 46 millions de clients 4G pour le Groupe », commente le PDG, Stéphane Richard, dans un communiqué. « Ces performances se traduisent par de solides résultats financiers. Grâce à un très bon 4ème trimestre, le chiffre d’affaires renoue avec la croissance en France pour la première fois depuis 2009. Tandis que l’Espagne affiche des taux de croissance toujours impressionnants, nos activités en Afrique et au Moyen-Orient retrouvent une dynamique forte, avec une croissance de 3% du chiffre d’affaires sur l’année. Porté par ces résultats solides, le Cash-Flow Opérationnel du groupe est en croissance pour la première fois depuis 2009. 2017, c’est aussi l’année du lancement d’Orange Bank, qui aura réussi à attirer près de 100.000 clients en moins de quatre mois. Notre expertise dans les services financiers est maintenant reconnue et le succès d’Orange Money avec ses 37 millions de clients ne se dément pas. Ces excellentes performances sont le fruit de la formidable mobilisation des femmes et des hommes d’Orange et je souhaite les en remercier chaleureusement.

Notre stratégie centrée sur la création de valeur durable porte ses fruits, nous permettant de réaffirmer nos objectifs 2018 et de proposer à nos actionnaires une augmentation du dividende pour l’exercice 2018. »

Avec l’assentiment de l’Etat actionnaire, le conseil d’administration a décidé de reconduire Stéphane Richard à la tête de l’opérateur. Cette décision doit être entérinée lors de l’assemblée générale du groupe en mai prochain.