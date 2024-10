Le cabinet d’études PAC a mis à jour son classement des prestataires de services de sécurité informatique en France. L’industrie française des services de cyber se porte bien et a confirmé son dynamisme avec une croissance de 11,9% en 2023.

Orange Cyberdéfense a enregistré une croissance plus faible de 8% mais domine le classement avec 280 M€ de revenus. En grave difficulté financière mais sur le devant de la scène avec les JO, Atos conforte sa seconde place avec une croissance de 10% et 258 M€ de revenus. Thales occupe la troisième marche du podium avec une croissance de 11% et 175 M€ de revenus.

Le classement compte un quatrième poids lourd avec Capgemini, qui talonne Thalès avec 155 M€ de revenus. PAC salue aussi l’émergence dans le top 10 d’I-Tracing et Wavestone, après avoir réussi à se hisser à des niveaux de volume majeurs en moins de 10 ans.

« Entre les grandes ESN puissantes et concourants sur les marchés à l’international et les-petites-ayant-bien-grandi, agiles et rapides la diversité de l’offre répond présent sur un marché dynamique », commente Éric Domage, analyste chez PAC. « Étant capables de gérer le casse-tête du recrutement et de la fidélisation des équipes, ces acteurs à forte expertise technologique et innovation représentent une solide réponse aux défis de la transformation digitale« .