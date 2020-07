Oracle vient de faire deux annonces majeures. La première est le lancement d’Oracle Dedicated Region Cloud @ Customer, qui permet d’installer une région Oracle Cloud dans le datacenter du client, avec les mêmes SLA et la même tarification. La seconde annonce concerne la disponibilité d’Oracle Autonomous Database sur Exadata Cloud @ Customer, une nouvelle offre qui combine la dernière base de données Oracle avec la plateforme Exadata, le tout également installé dans le centre de données du client.

Proposée à partir de 500.000 dollars par mois avec un engagement de trois ans, l’offre Oracle Dedicated Region Cloud @ Customer est destinée aux entreprises hautement réglementées ou axées sur la sécurité qui doivent répondre à des exigences de latence et de résidence de données exigeantes explique l’éditeur. « Au cours des dernières années, l’adoption par les entreprises de clouds publics est devenue courante, les entreprises profitant des avantages économiques, de l’échelle et de l’agilité du cloud computing. Cependant, la plupart des entreprises prévoient de continuer à exécuter une partie de leurs charges de travail dans des centres de données sur site dans un avenir prévisible. Cela a entraîné une forte demande de la part des clients pour une architecture hybride dans laquelle les mêmes services, les mêmes fonctionnalités et la portabilité facile des applications existent entre leurs environnements cloud publics et locaux », précise-t-il, ajoutant que jusqu’à présent aucune solution n’a pu combler le fossé entre le cloud et les environnements sur site. « Nos principaux concurrents ne peuvent pas offrir à leurs clients une région cloud dédiée comparable fonctionnant sur site », insiste dans le communiqué Clay Magouyrk (photo), vice-président exécutif de l’ingénierie d’Oracle Cloud Infrastructure. Voilà AWS, Microsoft et Google prévenus.

On notera à ce propos qu’Oracle Autonomous Database sur Exadata Cloud @ Customer, qui fait l’objet de l’autre annonce, est disponible en tant qu’offre autonome mais aussi dans le cadre d’Oracle Dedicated Region Cloud @ Customer. Selon la firme de Redwood Shores, Oracle Autonomous Database sur Exadata Cloud @ Customer permet la migration la plus simple et la plus rapide vers un modèle cloud avec des déploiements typiques prenant moins d’une semaine, les applications existantes pouvant simplement se connecter et s’exécuter sans modifications et les données ne quittant pas le datacenter du client.

Dans son communiqué Oracle, fait la part belle aux entreprises qui ont fait le choix d’Exadata Cloud @ Customer. Parmi celles-ci figure Crédit Agricole CIB, la branche Corporate and Investment Banking du groupe bancaire français. « Le passage à Exadata Cloud @ Customer a considérablement amélioré les performances de nos systèmes d’information comptable, ce qui nous a permis de mener à bien notre processus de clôture comptable avec une plus grande agilité et de réduire nos coûts opérationnels », assure Pierre-Yves Bollard, responsable mondial des services informatiques de la branche.