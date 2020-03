Oracle a décernés des prix à ses dix partenaires les plus impliqués sur l’année écoulée lors de son événement Partner Executive Forum qui s’est tenu dans la soirée du mardi 3 mars au Musée de l’Homme à Paris, en présence d’une centaine de partenaires.

L’éditeur spécialisé dans les solutions de gestion des temps a été désigné Partenaire ISV de l’année pour la croissance de 300% de ses déploiements Oracle (principalement infrastructures Cloud et Database) depuis 18 mois.

La société de services spécialisée dans la relation client eFrontech a remporté le prix du partenaire CX de l’année pour son activité sur Eloqua, ses migrations dans le Cloud et ses nouveaux clients.

Oracle a attribué deux prix du Partenaire ERP de l’année, l’un à KaOra Partners, jeune partenaire récompensé pour le gain de grands clients, son savoir-faire dans la transformation digitale et sa méthode d’adoption d’Oracle ERP Cloud. L’autre à PWC qui a développé son partenariat avec Oracle en se concentrant notamment sur la transformation digitale de la partie finance.

Le prix du partenaire HCM de l’année est revenu à HR Path, partenaire historique de l’éditeur sur son offre SIRH, qui a enregistré la plus forte croissance en termes de projet gagnés avec 3 nouveaux logos représentatifs, dont un compte de plus de 20.000 personnes.

Digora a raflé le prix du partenaire Database de l’année. La société de distribution et de services a notamment un grands compte de plus de 100.000 personnes dans le secteur financier.

Le partenaire Autonomous Database de l’année a été attribué à la société de conseil A2F Advisor, récompensée pour son virage Cloud. Elle est à l’origine d’une des premières ventes de la base de données autonome de l’éditeur en France à une mutuelle parisienne.

Capgemini a été récompensé du prix du partenaire OCI de l’année (Oracle Cloud Infrastructure) pour le redéploiement (lift & shift) du PeopleSoft de la SNCF sur OCI

L’intégrateur Easyteam a été nommé partenaire Exadata de l’année pour ses ventes et d’infrastructures Exadata. À l’heure du Cloud hybride, l’offre d’infrastructures de cloud privé d’Oracle est en pleine croissance, souligne Christophe Boudot, directeur du channel et des alliances d’Oracle France.

Enfin, le prix du partenaire ODA de l’année (Oracle Data Aplliance) est revenu à Setra Conseil pour son taux de conclusion (closing) de 90% sur ses ventes ODA. Là encore, Oracle revendique une forte croissance sur cette offre.

Cette soirée a été l’occasion pour Oracle de rappeler qu’il compte 600 partenaires engagés dans son programme Modern OPN (Oracle Partner Network) dont 200 actifs. 30 à 40% de ces partenaires sont des ISV. Les partenaires ont représenté 60% du volume d’affaires total d’Oracle France sur son exercice fiscal 2019 (clos fin mai). Un poids stable mais qui devrait augmenter cette année, précise Christophe Boudot.

Lors de son discours d’introduction, Karine Picard, nouvelle directrice d’Oracle France, a insisté sur l’importance des partenaires pour Oracle en leur répétant à plusieurs reprises qu’Oracle ne pouvait pas gagner sans eux. Pour illustrer ce thème Power of together (plus forts ensemble), l’éditeur a fait distribuer des percussions à tous les participants pour exécuter une Batucada.

Les partenaires récompensés par catégories :

Partenaire ISV de l’année : Asys

Partenaire CX de l’année : eFrontech

Partenaire ERP de l’année : Partner of the Year : KaOra Partners

Partenaire ERP de l’année : PwC

Partenaire HCM de l’année : HR Path

Partenaire Database de l’année : Digora

Partenaire Autonomous Database de l’année : A2F Advisor

Partenaire OCI de l’année : Capgemini

Partenaire Exadata de l’année : Easyteam

Partenaire ODA de l’année : Setra Conseil