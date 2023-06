Oracle boucle son exercice 2023 presque sur un air de revanche. Ses efforts pour s’imposer sur le marché du cloud sont récompensés avec une croissance explosive de ses services, au moment où ceux de ses principaux concurrents décélèrent. Le rachat l’an dernier du géant Cerner pour développer la verticale santé a soutenu cette dynamique, tout comme le partenariat avec Nvidia dans le domaine de l’IA.

Sur le quatrième fiscal trimestre clos fin mai, le géant des logiciels d’entreprise dépasse ainsi les attentes. Son chiffre d’affaires a progressé de 17% pour s’établir à 13,8 md$, dépassant de 100 M$ le consensus. Le bénéfice net est lui en hausse de 4% à 3,3 Md$ et le bénéfice par action (non gaap) s’établit à 1,67$, dépassant de 9 cents les attentes de Wall Street.

Oracle doit cette performance à son activité de services cloud, en hausse de 54% à 4,4 Md$. Les services d’infrastructure (IaaS) ont bondi de 77% à 1,4 Md et les services applicatifs (SaaS) de 45% à 3 Md$.

Sur la partie ERP, Fusion et Netsuite progressent respectivement de 26% et 22% générant chacun 700 M$ de revenus. Les activités sous licence poursuivent logiquement leur déclin avec un recul de 15% à 2,2 Md$.

« Les revenus d’Oracle ont atteint un niveau record de 50 milliards de dollars au cours de l’exercice 23 », s’est félicitée dans un communiqué Safra Catz, la PDG d’Oracle. « Nos deux activités cloud stratégiques prennent de l’ampleur et se développent plus rapidement. Cela augure bien pour une autre année solide au cours de l’exercice 24. »

Le directeur technique Larry Ellison a vanté les performances et le coût du Gen2 Cloud d’Oracle, devenu selon lui « le choix numéro 1 pour l’exécution des charges de travail d’IA générative ».

« Nos grappes de GPU sont construites à l’aide du réseau RDMA à la bande passante la plus élevée et à la latence la plus faible, et évoluent jusqu’à 32 000 GPU. En conséquence, des entreprises de pointe effectuant du développement LLM telles que Mosaic ML, Adept AI, Cohere et 30 autres sociétés de développement d’IA ont récemment signé des contrats pour acheter plus de 2 milliards de dollars de capacité dans le Cloud Gen2 d’Oracle », a-t-il déclaré, tout en rappelant que Nvidia est un utilisateur de ces clusters pour sa propre infrastructure d’IA, dont un avec 4 000 GPU.

Les prévisions d’Oracle montrent toutefois un ralentissement du tempo à court terme. Sur le premier trimestre de l’exercice 2024, le groupe cible des revenus en hausse de 8% à 10% en intégrant Cerner et une croissance du cloud de 28% à 30%. Alors que la base installée prend de l’ampleur, la croissance de 2023 sera difficile à réitérer.