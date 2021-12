Oracle a annoncé lundi 20 décembre l’acquisition de l’éditeur de logiciels spécialisé dans la santé Cerner, pour 95 dollars par action, soit 28,3 milliards de dollars en numéraire, confirmant la rumeur du Wall Street Journal en fin de semaine dernière. Cette acquisition, la plus grosse jamais réalisée par Oracle, doit être finalisée d’ici la fin 2022.

Cerner est l’un des principaux fournisseurs de systèmes d’information numériques utilisés dans les hôpitaux et les systèmes de santé aux États-Unis. Le groupe basé à Kansas City dans le Missouri emploie plus de 27 000 salariés et a enregistré un chiffre d’affaires de 5,5 milliards de dollars pour un bénéfice net de 780 millions de dollars lors de son exercice 2020.

Selon Oracle, cette transaction sera immédiatement relutive au niveau de son bénéfice par action ajustée, dans le premier exercice complet suivant la finalisation. Oracle renoue avec les grandes opérations de croissance externe après avoir mis la main sur PeopleSoft (10,3 Mds $ en 2005), Siebel (5,8 Mds $ en 2006), Bea Weblogic (8,5 Mds $ en 2008), Sun Microsystems (7,4 Mds $ en 2010), Rightnow (1,5 Mds $ en 2011), Datalogix (1,2 Mds $ en 2014) et Netsuite (9,3 Mds $ en 2016).

« Cerner sera un énorme moteur supplémentaire de croissance du chiffre d’affaires pour les années à venir, car nous étendrons son activité à de nombreux autres pays dans le monde. C’est exactement la stratégie de croissance que nous avons adoptée lorsque nous avons acheté NetSuite, sauf que l’opportunité de revenus de Cerner est encore plus grande », a déclaré la Directrice générale, Safra Catz.

«En travaillant ensemble, Cerner et Oracle ont la possibilité de transformer les prestations de soins de santé en offrant au personnel médical de meilleures informations, en leur permettant de prendre de meilleures décisions et en garantissant de meilleurs résultats pour les patients», a affirmé dans le communiqué Larry Ellison, le patron d’Oracle.

Cerner sera organisé comme une Business Unit dédiée à l’industrie au sein d’Oracle. « La base de données autonome d’Oracle, les outils de développement low-code et l’interface utilisateur de l’assistant numérique vocal nous permettent de moderniser rapidement les systèmes de Cerner et de les déplacer vers notre cloud Gen2 », a déclaré Mike Sicilia, vice-président exécutif, Vertical Industries d’Oracle. « Cela peut être fait très rapidement car la plus grande entreprise et le système clinique le plus important de Cerner fonctionnent déjà sur la base de données Oracle » a-t-il précisé.