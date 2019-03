A l’issue de du troisième trimestre de son exercice 2019, Oracle a enregistré un chiffre d’affaires de 9,6 milliards de dollars, en baisse de 1% sur un an. Les revenus des services cloud et du support s’élevaient à 6,7 milliards de dollars (+1%), tandis que les revenus des licences logicielles cloud et sur site s’élevaient à 1,3 milliard de dollars (-4%). Les revenus provenant des ventes de matériel chutent de 8% à 915 millions de dollars, soit moins de 10% du chiffre d’affaires total.

Le bénéfice d’exploitation GAAP a augmenté de 3% pour atteindre 3,4 milliards de dollars, soit une marge d’exploitation de 35%. Le bénéfice net GAAP s’établit à 2,7 milliards de dollars contre une perte de 4 milliards de dollars un an plus tôt (en raison des nouvelles mesures fiscales entrées alors en vigueur). Le bénéfice par action GAAP est de 0,76 dollar.

Commentant ces résultats, le président-fondateur et directeur technique de l’éditeur, Larry Ellison a indiqué que l’avenir de sa société reposait sur deux activités stratégiques, à savoir les applications cloud et l’infrastructure cloud. Il a également mis en avant la croissance rapide de NetSuite et de Fusion dont les ventes ont progressé de respectivement de 30% et 32%. Il a indiqué que ces produits gagnaient des parts de marché, les clients préférant une approche intégrée associant vente, service, ressources humaines, finances, chaîne d’approvisionnement et fabrication. Au sujet de l’IaaS, il a expliqué qu’Oracle était le seul fournisseur a empêcher les clients d’accéder au code de contrôle du cloud, ce qui assurait un niveau de protection unique.

Larry Ellison a également abordé la base de données autonome, qui attirait de plus en plus de clients. « À la fin du troisième trimestre, nous avions près de 1.000 clients payants pour nos bases de données autonomes et nous avons ajouté environ 4.000 nouveaux essais de bases de données autonomes au cours du trimestre. Nous en sommes encore qu’au début, mais il s’agit du lancement le plus réussi d’un nouveau produit au cours des quarante années d’histoire d’Oracle », a-t-il affirmé.

De son côté, Mark Hurd, qui assure avec Safra Catz la co-direction de l’éditeur, s’est félicité d’un rapport d’IDC selon lequel Oracle est le premier fournisseur d’applications d’entreprise en Amérique du Nord, en termes de part de marché et de chiffre d’affaires, surpassant Salesforce et SAP.

Oracle va verser aux actionnaires le 25 avril prochain un dividende en espèces trimestriel de 0,24 dollar par action ordinaire en circulation, ce qui représente une augmentation de 26% par rapport au dividende trimestriel actuel de 0,19 dollar. La société de Redwood Shores a précisé que son principal actionnaire, qui n’est autre que Larry Ellison, n’avait pas participé à la délibération ni au vote sur cette question.