Oracle affiche des résultats supérieurs aux attentes. A l’issue du deuxième trimestre de son exercice 2021, l’éditeur annonce un chiffre d’affaires de 9,8 milliards de dollars, en hausse de 2% sur un an. Les revenus tirés des services cloud et du support de licences augmentent de 4% à 7,1 milliards de dollars. En revanche, les revenus des licences cloud et des licences sur site reculent de 3% à 1,1 milliard de dollars. Le bénéfice net GAAP progresse quant à lui de 6% à 2,4 milliards de dollars. Le bénéfice par action GAAP grimpe de 16% à 0,80 dollar. Le bénéfice net non-GAAP augmente de 9% à 3,2 milliards de dollars et le bénéfice par action non-GAAP bondit de 19% à 1,06 dollar. Les analystes s’attendaient à un bénéfice par action GAAP de 0,76 dollar et à un bénéfice non-GAAP de 1,0 dollar selon CRN qui s’appuie sur Seeking Alpha. Le chiffre d’affaires a quant à lui dépassé de 20 millions de dollars les prévisions de Wall Street.

La croissance de ses bénéfices, Oracle la doit à Fusion et NetSuite Cloud ERP. « Nos activités très rentables de plusieurs milliards de dollars que sont les applications Fusion et NetSuite Cloud ERP ont vu leurs revenus progresser respectivement de 33% et 21% au deuxième trimestre », a commenté Safra Catz, la CEO d’Oracle. « Ces deux activités cloud stratégiques sont des contributeurs majeurs à l’augmentation du bénéfice d’exploitation et à la croissance constante du bénéfice par action. »

De son côté, Larry Ellison a affirmé que les ventes de Fusion avaient progressé de 33% pour atteindre 7.500 clients, tandis que NetSuite avait enregistré une croissance de 21% et comptait plus de 24.000 clients. Le président fondateur et directeur technique d’Oracle a par ailleurs répété une fois de plus devant les investisseurs que sa société était le leader de l’ERP cloud et qu’elle prouverait cela dans les prochains mois, assurant que plusieurs très grands clients SAP ERP quittaient l’éditeur allemand et migraient vers cloud Fusion ERP.

Larry Ellison s’est également félicité de la progression des ventes de la deuxième génération d’Oracle Cloud Infrastructure (OCI). « L’infrastructure cloud Oracle Gen2 engrange des clients et augmente ses revenus à un rythme bien supérieur à 100% par an », a-t-il déclaré. « La demande pour notre infrastructure cloud Gen2 dépasse nos provisions, c’est pourquoi nous ouvrons le plus rapidement possible de nouveaux datacenters. Nous avons ouvert 13 datacenters régionaux supplémentaires en 2020 pour porter notre total à 29 datacenters régionaux dans le monde. C’est plus qu’AWS. »

Pour son troisième trimestre fiscal, Oracle s’attend à une progression de 1% à 3% du chiffre d’affaires et à une augmentation du bénéfice par action non-GAAP comprise entre 10% et 14% pour s’établir entre 1,06 dollar et 1,10 dollar.