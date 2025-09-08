L’ESN Onepoint annonce l’acquisition du cabinet de conseil IN-IT. Basée à Dijon et employant une centaine de collaborateurs, la société apporte plus de onze ans d’expertise sur les solutions de gestion des services d’entreprise (ESM). En particulier sur ServiceNow, plateforme qui l’a désigné partenaire de l’année EMEA en 2022. Le montant de la transaction n’est pas divulgué mais estimé entre 15 et 25 millions d’euros selon Les Échos.

Avec cette acquisition, Onepoint renforce sa capacité à intégrer l’IA dans les processus d’entreprise de ses clients.

« À l’heure où nous connaissons des ruptures technologiques majeures, nous sommes ravis d’accueillir les talents d’IN-IT, avec qui nous partageons une vision commune des grandes transformations. L’IA et les systèmes agentiques redéfinissent en profondeur les modèles d’organisation et les processus d’entreprise de nos clients ; ce rapprochement renforce notre capacité à les guider et à exécuter cette transition stratégique », commente dans un communiqué David Layani (photo), président et fondateur de Onepoint.

IN-IT accompagne une clientèle de grands comptes depuis ses bureaux à Dijon, Paris et Toulouse. S’adosser à Onepoint va lui permettre d’industrialiser son expertise.

« Nous avons trouvé en Onepoint un partenaire français solide et visionnaire, capable de nous permettre d’élargir notre champ d’action sur le territoire et l’international et de couvrir toute la chaîne de valeur des transformations numériques de nos clients », déclare le président et fondateur d’IN-IT Franck Marchal.

Avec cette équipe dédiée à l’ESM, Onepoint vise désormais une croissance annuelle de plus de 30% sur le déploiement de la solution ServiceNow.

Candidat malheureux au rachat d’Atos, Onepoint a présenté en début d’année un nouveau plan stratégique qui vise à doubler son chiffre d’affaires d’ici 2029 et dépasser le milliard d’euros de chiffre d’affaires. Un des leviers pour y parvenir est le renforcement des partenariats avec les plateformes technologiques de référence telles que AWS, Google Cloud, Microsoft, Atlassian, Salesforce, SAP et ServiceNow.