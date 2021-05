Le fournisseur de gestion des accès pour les entreprises annonce avoir finalisé son acquisition de la plateforme de gestion des identités orientée vers les développeurs.

D’un montant de 6,5 milliards de dollars, il s’agit de la troisième plus grosse acquisition de l’histoire de la cybersécurité sur un marché de l’identité représentant environ 80 milliards de dollars.

Dans un communiqué, Okta précise qu’Auth0 fonctionnera en tant qu’entité indépendante et restera dirigée par son CEO et cofondateur Eugenio Pace, sous la supervision directe de Todd McKinnon, le CEO et cofondateur d’Okta. « Les deux plateformes continueront à exister en parallèle, sans interruption de maintenance ni d’investissements, l’objectif final étant de les intégrer au fil du temps ».

Pour Okta, le but de cette opération est de pouvoir résoudre tous les cas d’usage liés à l’identité, indépendamment du public ou de l’utilisateur, et de s’intégrer plus facilement à la pile technologique des développeurs actuels.

Avec la conclusion de cette acquisition, Okta entend publier, mercredi 26 mai 2021, un état financier cumulé pour l’année fiscale 2022, conjointement avec ses résultats financiers du premier trimestre.