Nutanix a dépassé les attentes au quatrième trimestre et bouclé son exercice fiscal 2025 sur un chiffre d’affaires de 2,54 milliards de dollars en progression de 18% sur un an.

« Notre quatrième trimestre a conclu en beauté un exercice financier au cours duquel nous avons enregistré une croissance à deux chiffres élevés de notre chiffre d’affaires et gagné plus de 2 700 nouveaux clients », a déclaré Rajiv Ramaswami, président-directeur général de Nutanix (photo). « Au cours de l’exercice 2025, nous avons également progressé en matière de partenariats, en signant des accords nouveaux ou renforcés avec AWS, Pure Storage, NVIDIA et Google. »

Lors de ses échanges avec les analystes, le PDG a affirmé que la « majeure partie des opportunités » pour rallier les clients et partenaires mécontents de VMware / Broadcom « est encore devant nous ».

« Nous constatons que le fait que nous ayons gagné 2.700 clients l’année dernière est un bon signe que les gens migrent. Mais il y a 200.000 clients VMware. Il reste donc beaucoup à faire, et cela va prendre du temps », a-t-il déclaré.

Le PDG a précisé que les migrations concernaient déjà des clients intermédiaires « de 20.000 à 60.000, voire 70.000 cœurs » mais a reconnu que « la migration des très gros clients prendra beaucoup de temps ».

Dans un entretien accordé à nos confrères de CRN, il a également taclé Broadcom qui a tourné le dos à une partie des partenaires pour se concentrer sur les plus gros.

« Tous ces partenaires, ainsi qu’une partie de leurs clients, sont venus vers nous », a-t-il souligné en insistant sur le rôle joué par le channel.

« Ces 2.700 clients ne sont pas venus spontanément. Nous les servons par l’intermédiaire de nos partenaires de distribution, et selon la taille du client, plus il est petit, plus le réseau de distribution joue un rôle central », a-t-il encore affirmé.

Avec ces 2.700 clients supplémentaires, dont 50 figurant au Global 2000, Nutanix revendique désormais 29.000 clients.

Dans le détail des résultats, les revenus de Nutanix au quatrième trimestre ont progressé de 19% sur un an pour s’établir à 653,3 millions de dollars. Le bénéfice d’exploitation a grimpé à 31,2 millions de dollars, contre une perte de 12,2 millions de dollars un an plus tôt

Sur l’ensemble de l’exercice 2025, outre la hausse de 18% du chiffre d’affaires, les revenus récurrents annuels (ARR) ont progressé de 17% à 2,22 milliards de dollars. Le bénéfice d’exploitation s’établit à 172,5 millions de dollars contre 7,6 millions de dollars un an plus tôt.

Rajiv Ramaswami s’attend à ce que le prochain chiffre d’affaires trimestriel de l’entreprise soit compris entre 670 et 680 millions de dollars. Il estime que le chiffre d’affaires de l’année fiscale 2026 se situera entre 2,90 et 2,94 milliards de dollars.