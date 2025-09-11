Six mois après le remplacement de Patrick Laurens-Frings par Eric Haddad au poste de président exécutif de NumSpot, le fournisseur français de solutions cloud officialise l’arrivée de cinq personnes pour renforcer l’équipe dirigeante de NumSpot : un directeur data et IA, un directeur de l’ingénierie, un directeur produits, une directrice juridique et un directeur financier (cf. photos de gauche à droite).

Alexis Gendronneau devient directeur data et IA de la jeune pousse française du cloud, après avoir occupé des fonctions clés chez OVH Cloud.

Louis Cougouille intègre Numspot en tant que directeur de l’ingénierie. Auparavant, il était directeur produits cloud et sécurité à la Société Générale.

Gaspard Plantrou est nommé directeur produits chez Numpost après avoir occupé le même poste chez Inherent et chez Scaleway.

Philippine Leroy devient directrice juridique de NumSpot. Avant cela, elle a occupé des postes de juriste chez Kering, Aviva et Sopra Steria.

Stéphane Spinella rejoint Numspot en tant que directeur financier après avoir occupé des postes de direction chez Databricks, Google Cloud France et BEA Systems.