Six mois après le remplacement de Patrick Laurens-Frings par Eric Haddad au poste de président exécutif de NumSpot, le fournisseur français de solutions cloud officialise l’arrivée de cinq personnes pour renforcer l’équipe dirigeante de NumSpot : un directeur data et IA, un directeur de l’ingénierie, un directeur produits, une directrice juridique et un directeur financier (cf. photos de gauche à droite).

Alexis Gendronneau devient directeur data et IA de la jeune pousse française du cloud, après avoir occupé des fonctions clés chez OVH Cloud.

Louis Cougouille intègre Numspot en tant que directeur de l’ingénierie. Auparavant, il était directeur produits cloud et sécurité à la Société Générale.

Gaspard Plantrou est nommé directeur produits chez Numpost après avoir occupé le même poste chez Inherent et chez Scaleway.

Philippine Leroy devient directrice juridique de NumSpot. Avant cela, elle a occupé des postes de juriste chez Kering, Aviva et Sopra Steria.

Stéphane Spinella rejoint Numspot en tant que directeur financier après avoir occupé des postes de direction chez Databricks, Google Cloud France et BEA Systems.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Premier jalon de la qualification SecNumCloud pour NumSpot
La start-up française NumSpot entame le processus de qualification SecNumCloud de sa plateforme open source de services cloud. L’obtention de la qualification est prévue au premier trimestre 2026. SecNumCloud, le visa de sécurité de l’Agence...

Après le télétravail, le retour sur site suscite une vague de nouvelles solutions chez Cisco
Cisco annonce un certain nombre de solutions destinées à faciliter le retour sur site des télétravailleurs et permettant des styles de travail hybrides.  Pour la firme de San Jose, il s’agit « d’habiliter une main-d’œuvre à travailler en toute sécurité de n’importe...

Econocom-Osiatis dévoile son nouvel organigramme
À défaut de fusionner, Econocom et Osiatis viennent d’entamer leur intégration fonctionnelle avec l’annonce cette semaine d’une nouvelle organisation mêlant plus intimement les deux sociétés....

Google France recrute un ex-Microsoft pour s’occuper de ses activités Entreprise
Google signe un transfert de taille sur le mercato 2011 en allant débaucher son directeur des activités Entreprises chez Microsoft France. Ex directeur des ventes Solutions Cloud Computing à Paris, Eric Haddad pourra mettre en...

IBM s’applique à resserrer les liens avec son écosystème partenaires
Il se passe des choses chez IBM. Sa transformation, démarrée avec l’externalisation de Kyndryl en novembre dernier, s’accompagne d’une volonté affichée de remettre les partenaires au centre du jeu. Une volonté qui se matérialise à...