La start-up française NumSpot entame le processus de qualification SecNumCloud de sa plateforme open source de services cloud. L’obtention de la qualification est prévue au premier trimestre 2026.

SecNumCloud, le visa de sécurité de l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information (l’Anssi), vise à apporter la protection la plus élevée possible des données sensibles.

La première procédure de qualification concerne la couche IaaS (Infrastructure as a Service). La seconde concerne la couche PaaS (Platform as a service).

« Le franchissement de ce premier jalon J0 pour la plateforme des services cloud NumSpot est une étape structurante dans la construction de l’offre » déclare Patrick Laurens-Frings, président exécutif de NumSpot, dans un communiqué.

Rappelons que NumSpot est adossée à Docaposte (26%), Dassault Systèmes (maison-mère d’Outscale, dont la solution cloud 3DS est qualifiée SecNumCloud) (19%), Bouygues Telecom (19%) et la Banque des Territoires (36%). Elle dispose du système d’exploitation d’Outscale. La jeune pousse est déjà certifiée ISO 27001 sur le périmètre entreprise et le service de construction de ses produits, ISO 27036 et HDS (hébergeur de données santé). Au premier semestre 2025, la certification ISO 27001 devrait être étendue aux services en production avec l’objectif d’obtenir également les certifications ISO 27018 et ISO 27017.

NumSpot annonce par ailleurs que Patrick Laurens-Frings sera remplacé par Eric Haddad – un ancien de Microsoft, Google Cloud et IBM – au poste de président exécutif de NumSpot à compter du 1er mars 2025.