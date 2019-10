NTT annonce le lancement d’une nouvelle plateforme cloud à Paris, destinée aux entreprises de taille moyenne implantées en France menant une stratégie hybride et multicloud pour exécuter leurs workloads dans des environnements optimisés. L’opérateur japonais propose ainsi aux entreprises multinationales une présence mondiale, y compris en Europe. Celles-ci pourront optimiser le déploiement de leurs ressources informatiques, avec notamment des solutions de reprise d’activité en région parisienne et dans d’autres pays européens, en s’appuyant sur la couverture mondiale de l’infrastructure cloud et informatique intégrée de NTT. L’opérateur, qui propose des services cloud principalement basés sur le cloud privé, les datacenters et les réseaux, intègre ces services afin de créer des écosystèmes à l’échelle internationale, tout en gardant un ancrage local pour les marchés cibles de ses clients.

« Le lancement en France de la plateforme cloud répond à une croissance de la demande en matière de services cloud, mais la plus grande valeur ajoutée pour les clients est la proposition d’infrastructure mondiale complète qu’offre NTT. Nous travaillons régulièrement avec nos clients pour optimiser leurs workloads en termes de performance et de coûts au sein des offres hyperscale et cloud de NTT », explique dans un communiqué Frederic Tak-Kit Ong, Country Manager France et Europe du Sud chez NTT. « Le lancement de la nouvelle plateforme NTT en France leur offre de nouvelles possibilités pour optimiser les workloads de l’ensemble de leur parc informatique. L’optimisation des workloads dans le cloud se fait via Solution Insight, qui permet la visualisation, l’automatisation et le contrôle de ressources informatiques hybrides au sein d’environnements cloud hétérogènes. »

« NTT va continuer à améliorer son infrastructure informatique intégrée et ses partenariats afin d’accompagner les clients qui se tournent vers de nouvelles opportunités », promet de son côté Masaaki Moribayashi, Senior Executive Vice President, ICT Infrastructure Services de l’opérateur, qui annonce des investissements R&D de 3,6 milliards de dollars par an pour soutenir la technologie de l’entreprise.