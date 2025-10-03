Nscale profite à son tour de la manne des investisseurs pour les fournisseurs d’infrastructure d’IA. Une semaine après avoir finalisé une levée de 1,1 milliard de dollars en série B, le néo-cloud britannique annonce avoir conclu une pré-série C SAFE (Simple Agreement for Future Equity) d’un montant de 433 millions de dollars. Ce nouveau cycle de financement a été conduit par Dell, NVIDIA, Nokia et le fonds d’investissement Blue Owl, tous déjà présents dans le précédent tour de table.

Ces deux levées totalisant plus de 1,5 milliard de dollars ne manquent pas d’étonner pour une entreprise créée seulement en 2024. Mais Nscale, qui se positionne comme un « hyperscaler conçu pour l’IA », a su s’imposer ces derniers mois dans plusieurs projets d’envergure pour des « AI factories ».

En août, Nscale a été choisi comme partenaire privilégié d’OpenAI pour construire, en Norvège et au Royaume-Uni, les data centers européens de son projet Stargate, avec jusqu’à 50 000 GPU pour Stargate UK et 100 000 GPU pour Stargate Norway.

En septembre, Nvidia a annoncé fournir via ses partenaires 120 000 GPU Blackwell au Royaume-Uni dont la moitié seront déployés par Nscale. L’entreprise collabore notamment avec Microsoft pour construire un superordinateur de plus de 24 000 GPU Grace Blackwell Ultra à Loughton, dans le sud-est de l’Angleterre. La feuille de route mondiale de Nscale prévoit le déploiement de 300 000 GPU Blackwell.

Nscale indique qu’elle utilisera ces nouveaux financements pour accélérer le déploiement de son infrastructure d’IA en Europe, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient.

« C’est incroyable de constater que la passion et la confiance que nous portons à Nscale sont partagées par des investisseurs clés », a commenté dans un communiqué Josh Payne, PDG et fondateur de Nscale (photo). « Cet engagement à participer à notre financement SAFE pré-série C, quelques jours seulement après la clôture de notre financement de série B, témoigne de notre volonté de fournir une infrastructure souveraine et évolutive à l’ère de l’IA. »