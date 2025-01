Free Pro annonce la sortie d’une Freebox Pro de deuxième génération offrant un bouquet de services amélioré pour un prix inchangé (49,99 € HT par mois).

La nouvelle Freebox Pro gagne en connectivité avec un doublement des débits fibre symétriques (jusqu’à 8 Gbit/s). Elle intègre le Wifi 7 (et la capacité de connecter jusqu’à 100 appareils simultanément). Free Pro a également ajouté un service de surveillance en temps réel du trafic réseau et de détection des anomalies reposant sur les capacités opérationnelles de sa filiale iTrust (dont il a pris une participation majoritaire en mars 2023).

Free Pro explique avoir réalisé un effort d’optimisation de l’efficacité énergétique de sa box, la nouvelle version affichant une consommation réduite de 40% par rapport à la version sortie en 2021. Au passage, deux modes de veille pilotables font leur apparition, permettant de réduire encore la consommation de la box lorsqu’elle est inutilisée. Un soin a également été apporté à la longévité : la Freebox pro ayant été conçue pour durer au moins dix ans.

Bien entendu Free Pro fournit toujours un lien de secours 4G, qui permet de basculer automatiquement vers le réseau mobile en cas de défaillance du réseau fibre, une synchronisation automatique dans le cloud (portée à 200 Go de données en standard) et un pare-feu iPv4/iPv6 intégré.

L’offre inclut deux lignes fixes avec appels illimités, un forfait mobile 5G (avec 150 Go de données en France et permet de souscrire des forfaits mobile additionnels à 9,99 € HT au lieu de 19,99 € HT et des forfaits communication unifiée (continuité des communication en en déplacement ou en télétravail) à 9,99 € HT par mois au lieu de 14,99 € HT.

Free Pro revendique désormais 70.000 clients et 600 partenaires actifs en France, représentant 30% de son activité.