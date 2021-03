Free a levé le voile ce matin sur la Freebox Pro avec laquelle il compte conquérir rapidement 4 à 5% du marché B2B. Fidèle à lui-même, l’opérateur entend bousculer ce marché, qu’il juge verrouillé, en lui assénant un choc d’innovation, de simplification et de tarification.

Avec cette version Pro de sa box d’accès Internet, Free propose en standard une connectivité fibre 10 Gb/s, une connexion 4G de secours pour une disponibilité continue, une architecture durcie pour résister à tous les environnements de travail, un format rackable 19 pouces, un module connecté d’autodiagnostic de pannes qui rend le support prédictif, une fonction de synchronisation cloud pour restaurer les données en cas de chiffrement malveillant, une fonction pare-feu, une fonction de réseau privé virtuel pour travailler à distance et une ligne mobile intégrant un forfait d’appels illimité (y compris vers l’étranger) et 150 Go de data. Le tout pour 49,99 € HT par mois (39,99 € HT la première année).

À terme, Free espère séduire 8 à 10 millions de clients avec cette offre, soit potentiellement 400 à 500 M€ de chiffre d’affaires annuel additionnel.

Étroitement associée au développement de cette Freebox Pro, sa filiale Jaguar Network devrait également prendre une part active dans sa commercialisation. L’opérateur démarchera en direct les grands comptes avec des offres sur mesure basée sur la Freebox pro. Il prévoit également de mettre à contribution son réseau de 200 partenaires actifs. « La Freebox Pro leur fournit l’opportunité de développer des offres hyper-personnalisées en y agrégeant leurs savoir-faire spécifiques », expose Kévin Polizzi, qui a cédé à la maison mère de Free le contrôle de son entreprise il y a deux ans mais qui en reste le président et actionnaire minoritaire.

Le lancement de la Freebox Pro devrait d’ailleurs contribuer au renforcement du réseau de distribution de Jaguar. « Beaucoup de prestataires de services numériques qui hésitaient jusque-là à endosser l’intégration de bout en bout de services télécoms dans leurs offres vont changer d’avis quand ils découvriront que l’outil de gestion et de supervision de flotte mobile fournit avec la Freebox Pro, leur permet de piloter leur parc comme s’ils étaient les producteurs du service », professe Kévin Polizzi.

Deux partenaires de poids viennent déjà de rallier le réseau de Jaguar Network : Ricoh et LDLC, qui ont annoncé qu’ils allaient commercialiser la Freebox Pro en complément de leurs offres existantes. Kévin Polizzi espère doubler rapidement le nombre des partenaires actifs de Jaguar Network.