ServiceNow va acquérir Passage AI, une startup de Mountain View (Californie) qui a développé une plateforme d’IA conversationnelle. Les conditions financières de l’opération ne sont pas précisées. « Le travail se déroule plus facilement lorsque les gens peuvent faire les choses dans leur langue maternelle », commente dans un communiqué Debu Chatterjee, directeur principal AI Engineering chez ServiceNow. « L’intégration de capacités d’IA conversationnelle et de deep learning dans la plateforme Now permettra à un agent virtuel de résoudre une demande de travail initiée en allemand ou une demande client initiée en japonais. La technologie de Passage AI nous permettra d’accélérer notre vision de la valorisation des grandes expériences des employés et des clients pour optimiser les flux de travaux. ServiceNow croit en un flux de travail plus fluide dans toute l’entreprise, dans toutes les langues principales. »

Passage AI a été fondé en 2016 par son CEO Ravi N. Raj et les CTO Madhu Mathihalli et Mitul Tiwari. L’opération, qui devrait être finalisée d’ici la fin du trimestre, s’appuie sur les précédentes acquisitions en matière d’IA de l’entreprise (Attivio, Parlo, FriendlyData, Qlue et DxContinuum). Elle intervient une semaine après l’annonce du rachat de la jeune pousse israélienne Loom System, destiné à étendre les capacités AIOps de la firme de Santa Clara

Selon Crunchbase, Passage AI a levé un total de 10,3 millions de dollars en financement de capital-risque depuis sa création. Blumberg Capital, Storm Ventures, Engineering Capital et 11.2 Capital figurent parmi les investisseurs.