Snyk, spécialiste de la sécurité pour les développeurs, procède à une nouvelle levée de fonds. La startup créée à Londres en 2015 et désormais basée à Boston a bouclé un nouveau tour de table de série G de 196,5 millions de dollars, mené cette fois par QIA, le fonds souverain du Qatar. Evolution Equity Partners, G Squared et Irving Investors ont également pris des participations aux cotés des investisseurs existants boldstart ventures, Sands Capital et Tiger Global.

Lors de son précédent tour de table en 2021 Snyk avait levé 530 M$, ce qui avait porté sa valorisation à 8,5 Md$, contre seulement 1 Md$ début 2020. Cette fois la valorisation est revue en baisse de 12% à 7,4 Md$. Peter McKay, PDG de Snyk a déclaré que dans la situation actuelle la progression de la valorisation lui importait moins que les conditions du financement.

Dans un marché encore fragmenté, l’entreprise continue de croitre très rapidement. En 2022, la progression annualisée de son chiffre d’affaires a été de 100% (après 150% en 2021) et l’entreprise revendique désormais plus de 2 300 clients dont AB InBev, Comcast, Dun & Bradstreet, Manuvie et Salesforce. Elle affirme aussi que sa plateforme a permis à ses clients de corriger plus de 5 millions de vulnérabilités au cours de l’année écoulée.

« Dans cet environnement macroéconomique difficile, il est plus important que jamais pour les entreprises mondiales d’accroître la productivité de leurs développeurs et de pouvoir poursuivre leur rythme d’innovation en toute sécurité », ajoute le PDG de Snyk. « En 2023, nous sommes impatients de tirer parti de ce dernier investissement pour continuer à améliorer notre plateforme et aider davantage d’entreprises mondiales à tirer parti des avantages du DevSecOps. »

L’entreprise précise dans son communiqué qu’elle continuera à procéder à des acquisitions stratégiques pour améliorer et étendre sa plateforme de sécurité. Au cours des deux dernières années, Snyk a procédé à cinq acquisitions dont celle en février dernier de Fugue, spécialiste de la posture de sécurité dans le cloud, qui lui permet à présent de se positionner à la fois sur les marchés de la sécurité des applications et de la sécurité du cloud.