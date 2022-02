Snyk annonce l’acquisition de Fugue, un fournisseur d’outils de gestion de la posture de sécurité dans le cloud (cloud security posture management ou CSPM). Le spécialiste de la sécurité pour les développeurs et nouvelle star du DevSecOps fait ainsi son entrée sur le marché de la sécurité cloud. Un segment de la cybersécurité en plein essor qui devrait atteindre 77,5 milliards de dollars en 2026 selon les prévisions de MarketsandMarkets. Les termes financiers de l’opération n’ont pas été dévoilés.

Basée à Frederick, dans le Maryland, Fugue propose une plateforme SaaS de développement et d’automatisation de la sécurité qui vise à garantir que l’infrastructure cloud reste en conformité continue avec les politiques de sécurité de l’entreprise.

Selon Snyk, l’intégration des capacités de Fugue à sa plateforme, permettra aux développeurs de bénéficier d’une boucle de rétroaction inégalée, pour sécuriser leur code avant le déploiement, maintenir son intégrité lors de l’exécution, savoir précisément où appliquer les correctifs et veiller à la sécurité continue des applications après leur déploiement.

« Ensemble, nous allons collectivement réinventer ce à quoi la sécurité du cloud peut et doit ressembler pour les équipes DevSecOps d’aujourd’hui, en veillant à ce que des innovations plus sécurisées puissent prospérer dans le monde entier », a déclaré dans un communiqué Peter McKay, le PDG de Snyk.

Au cours des 18 derniers mois, Snyk a déjà fait l’acquisition de CloudSkiff, FossID, Manifold et DeepCode , cherchant à élargir toujours plus la sécurisation des composants critiques du développement logiciel. Lors d’un dernier tour de table de Série F en 2021, la startup a levé 530 millions de dollars portant sa valorisation à 8,5 milliards de dollars et lui donnant les moyens de poursuivre sa rapide ascension.