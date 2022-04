Docker annonce avoir levé 105 millions de dollars dans un nouveau tour de table de série C, mené par Bain Capital Ventures avec la participation d’Atlassian Ventures, Citi Ventures, Vertex Ventures et Four Rivers Group. C’est un beau retournement de situation pour le spécialiste de la conteneurisation, en difficulté depuis de longues années pour monétiser ses technologies. Ce nouveau tour de table porte à 436 millions de dollars le total des fonds levés et la valorisation de l’entreprise californienne à 2,1 milliards de dollars.

Comme l’explique sur son blog le PDG Scott Johnston, le tournant s’est joué en 2019 quand Docker a cédé à Mirantis son activité entreprise pour se recentrer exclusivement sur les besoins des développeurs. « En respectant constamment cet objectif, nous avons porté la communauté Docker à 16 millions de membres actifs mensuellement, 10 millions de développeurs enregistrés et 14 millions d’applications Docker Hub. »

L’entreprise revendique désormais 56 000 clients payants, avec une technologie largement déployée dans les grands comptes, notamment chez 70% du Fortune 100. Elle indique que ses revenus récurrents annualisés (ARR) ont quadruplé d’une année sur l’autre, ce qui explique sans doute le regain de confiance des investisseurs.

S’appuyant sur des études, Docker s’attend à ce que le nombre de développeurs atteigne 45 millions à la fin de la décennie et que 500 millions d’applications soient développées d’ici 2023, plus que sur les quarante dernières années. L’entreprise est confiante dans le potentiel de son offre qui peut aider les développeurs à augmenter leur productivité et relever les défis liées à la sécurité.

Les fonds levés seront investis dans le développement de l’offre. « Plus précisément, nous investirons davantage pour accélérer la fréquence de « boucle interne » du développeur dans Docker Desktop, y compris le développement plus facile des applications Kubernetes, les améliorations des performances et de la fiabilité, une meilleure visibilité des composants d’une application et l’extensibilité par les partenaires de l’écosystème », explique Scott Johnston. Le dirigeant ajoute que l’offre Docker Personal, qui inclut Docker Desktop, restera gratuit pour favoriser la croissance durable de la communauté de développeurs.